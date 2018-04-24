сегодня, 11:23
ГИБДД предложила изменить правила сдачи экзамена на права
В России могут изменить правила сдачи экзаменов при получении водительских прав. В частности, ГИБДД предлагает объединить задания на площадке и в городе, - рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
«Мы готовим ряд изменений. Сейчас практическая часть экзамена разбита на две части — площадка (автодром) и так называемый город. Мы предусматриваем объединение их в единый практический экзамен, который позволит нам видеть уровень владения всеми навыками вождения в комплексе в реальных условиях», — рассказал он.
По словам Черникова, это делается, чтобы исключить дублирование и увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке. Глава ГИБДД подчеркнул, что практический экзамен в городе обязательно будет включать элементы площадки. «Думаю, это позволит получить на выходе более грамотного водителя и минимизировать аварийность», — сказал он.
Глава ГИБДД добавил, что сейчас предлагаемые ими изменения обсуждаются в Минобрнауки. «Думаю, в течение года мы выйдем на финишную стадию», — спрогнозировал он.
Черников также добавил, что на права с первого раза сейчас сдают не более 8% претендентов.
Автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил, что объединение двух испытаний в одно хорошая инициатива. «К реальной жизни экзамен по площадке не готовит, если мы избавимся от нее, то ничего страшного не произойдет», — заявил он.
По словам эксперта, во многих странах, которые считаются передовыми с точки зрения автомобильного опыта, понятия площадки нет, поскольку предполагается, что эта наработка «неких навыков, в жизни ненужных». В Германии, отметил он, обучение идет сразу в городе. «Они начинают учить сразу на улицах, где нет движения, дальше выезжают на более оживленные улицы. Это правильно», — считает Моржаретто.
В начале апреля стало известно, что ГИБДД внесла изменения в экзаменационные билеты после замечаний Минздрава. Претензии касались того факта, что ответы на вопросы в некоторых билетах относительно темы оказания медпомощи пострадавшим в авариях противоречат официальным памяткам МЧС России.
иван