Общество

сегодня, 11:21

Депутаты Липецкого горсовета на год смягчили налоговое бремя для горожан

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#налог на имущество физических лиц
Депутаты Липецкого горсовета на год смягчили налоговое бремя для горожан

На сессии проголосовали за новый порядок исчисления налога на имущество физических лиц.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета председатель департамента финансово мэрии Татьяна Григорова рассказала о желании городской администрации уменьшить нагрузку для горожан по налогу на имущество физических лиц.

В Липецке приняты прогрессивные ставки этого налога, размер которых будет резко повышаться для недвижимости инвентаризационной стоимостью свыше 500 тысяч рублей. Так, налоговые ставки по прогрессивной шкале составили 0,3% для объектов стоимостью 300 000-500 000 рублей, 1,6% для объектов стоимостью 500 000-1 100 000 рублей, 2% для объектов стоимостью от 1 100 000 рублей.

- В результате большинство объектов налогообложения перешло в категорию по суммарной инвентаризационной стоимости свыше 500 тысяч рублей, что привело к резкому росту налоговой нагрузки на одного человека в 5-8 раз, - сообщила депутатам Татьяна Григорова.

Главный финансист мэрии предложила депутатам смягчить налоговый гнет для горожан в этом году даже несмотря на то, что из бюджета города выпадет порядка 40 млн рублей.

Проект изменений предполагает понижение размера ставок налога для имущества инвентаризационной стоимостью в 500 000-800 000 рублей. Так, при стоимости объекта налогообложения в границах 500 000-600 000 рублей ставка налога составит 0,5%, а в границах 600 000-800 000 рублей - 0,9%.

Татьяна Григорова привела депутатам ряд примеров, из которых следует, что горожане существенно сэкономят в этом году на налоге на имущество физлиц. Так, за квартиру площадью 106,7 кв.м. по улице Фрунзе инвентаризационной стоимостью в 534 654 рубля при существующей системе налогообложения ее владелец должен был заплатить налог в размере 8 554,5 рублей за 2017 год с учетом коэффициента дефлятора в 1,425 при ставке в 1,6%, а при предложенной системе расчета с государством заплатит при ставке в 0,5% всего 2 673,3 рубля. Другой пример: квартира площадью 98,6 кв.м. по улице Бунина. Ее инвентаризационная стоимость с учетом коэффициента дефлятора составляет 637 797 рублей. При существующей модели налог на имущество для ее владельца составил бы при ставке в 1,6% 10 204 рубля, а по новой модели составит при ставке в 0,9% 5 740 рублей.

Депутаты проголосовали за новый порядок исчисления налога на имущество физических лиц.
14 1046
#налог на имущество физических лиц

Комментарии (14)

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макс

2 минуты назад
проголосовали - получите!
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Гараж

6 минут назад
Мне за гараж сделали инвентаризационую стоимость 350 тыр и квартира 170 итого за 2016 влепили 1.6 %. Итого 7 тыр. Писал в налоговую говорят нам так облтехника передала в 2013 и типа мы посчитали по формулам остальное нас не касается. Хотя кадастровая у гаража 80. И концов не найдешь в этой гос cистеме. Как недоимки непонятные они легко начисляют, а как абсурдные цифры - так им все равно.
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К сожалению,

18 минут назад
Наташа, это ложь! Кто предоставляет необходимые документы - освобождаются от налога на имущество!
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Наташа

23 минуты назад
Нюша, да платят и за квартиру и за сад. Каждый год наравне со мной мать получает и на квартиру и на сад в 6 соток. Ходила выяснять в налоговую, отмахиваются и говорят, что нет льгот.
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Нюша

25 минут назад
Наташа, пенсионеры освобождены только с 2018 года. но ведь имущественный налог они не платят, если имеют один дом + одну квартиру+ один сад+ один гараж.
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Наташа

35 минут назад
К сожалению,, да что Вы говорите? И с каких это пор? Родители у мекня исправно платят со всеми на ровне, так же и за земельный участок, но везде трындят, что пенсионеры за 6 соток не платят. А еще рассказывают, что коммуналка не должна превышать 20% . Еще много , что в нашей волшебной стране с царем Вовкой и лакеем Димкой рассказывают.
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Нормальный

46 минут назад
Валите из Сирии и оставьте в покое Украину, вот и появятся миллиарды на пенсии, больницы и вообще на своих граждан. В Армении народ скинул премьера, который еще 10 лет собирался оставаться во власти и воровать.
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Animal planet

50 минут назад
К сожалению,, это плохо. На лицо дискриминация по возростному признаку. В Украине такого нет. На это только Рашка способна.
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К сожалению,

55 минут назад
Animal planet, пенсионеры от этого налога освобождены!
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555

сегодня, 12:04
Чтоб вам жить на прожиточный минимум города Липецка..
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