Сергей Иванов: «в 2019 году в Липецке планируем строительство скоростного трамвая»

Глава Липецка отчитался перед горсоветом об итогах работы мэрии в прошлом году.

Сегодня ключевым вопросом повестки дня очередной сессии Липецкого горсовета стал отчет главы Липецка Сергея Иванова об итогах работы городской администрации в прошлом году.



- По основным экономическим показателям - положительное развитие. Липецк - стабильный город, - с этих слов глава Липецка начал свое выступление перед



Депутаты получили отчет мэра на десятках страниц, однако Сергей Иванов уложился в 20 минут.



Сергей Иванов сообщил, что предприятия города в прошлом году отгрузили продукции больше на 15%, чем в 2016 году, и не только за счет НЛМК. Однако проблемой стало то, что объем отгруженных инновационных товаров снизился на 13%. То есть «интеллектуальных» товаров стало меньше. Еще одна проблема, указанная мэром, - уменьшение темпов роста числа субъектов малого и среднего бизнеса. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, мэрия сделала ставку на развитие IT-сферу.



Глава Липецка сообщил, что в прошлом году для переселенцев из аварийного жилья была приобретена 171 квартира. Сергей Иванов тут же посетовал на то, что администрация города уже признала аварийными 139 жилых домов, но пока денег на переселение из них людей у муниципалитета нет. Мэр призвал бизнес подключаться к этой проблеме, переселяя жильцов в новое жилье за свой счет, взамен получая площадки под строительство новых объектов недвижимости.



- В Липецке растет число выбросов вредных веществ от постоянно растущего парка автотранспорта. Чтобы уменьшить экологическую нагрузку на население, в прошлом году мэрией и МУПом «Липецкпассажиртанс» приобретен 61 автобус, коммерческими перевозчиками - 11 автобусов. Также мы в 2019 году планируем строительство скоростного трамвая. Но при условии софинансирования со стороны областной администрации. Такое взаимопонимание есть, - сказал глава Липецка.



Мэр сообщил о том, что в прошлом году построены школы в 29 микрорайоне и в микрорайоне «Елецкий». Начато строительство школы на улице 50 лет НЛМК и вскоре начнется строительство школы в микрорайоне «Победа».



По словам Сергея Иванова, средняя зарплата по городу составляет 36 тысяч рублей.



В прошлом году в Липецке за счет, главным образом, федерального бюджета отремонтировали 34 километра 17 городских дорог, а также благоустроили 65 дворов.



Говоря о собственных доходах муниципалитета, глава Липецка сообщил, что 10% доходов формирует малый и средний бизнес, 30% поступает от налогов, собранных с физлиц, 60% доходов дают крупные предприятия. В прошлом году за счет дополнительных усилий налоговики дополнительно взыскали с неплательщиков 97 млн рублей недоимки.



Несколько слов сказал глава Липецка о собственной особой экономической зоне, «Технопарк-Липецк». В нее за пять лет было закачано 300 млн рублей из бюджетов всех уровней. Но эта зона, кажется, впитывает бюджетные средства как песок - воду. Где же результаты? А их пока нет.



Глава Липецка как проблему назвал переход на закрытую схему теплоснабжения (в этом случаем поставка тепла и горячей воды в дома идет по отдельным трубам, что не лишает горожан горячей воды с случае ремонта и опрессовки тепловых сетей). Проблему, по словам Сергея Иванова, не удалось реализовать быстро. И, как кажется, муниципалитет ее не решит даже к 2022 году, как определено документами.



Приоритетами мэрии в этом и последующем годах были названы модернизация транспортной системы, создание комфортной городской среды, изменение архитектурного облика города.



После окончания выступления Сергея Иванова ему стали задавать вопросы.



- Я не услышал ничего по полигону ТБО для Липецка. У нас закрылся «Орлиный лог». Стоимость вывоза крупногабаритного и строительного мусора вырастет в таком случае в два раза на иной полигон, - сказал депутат Александр Шальнев, директор одной из липецких «управляшек».



- Мы уже заказали проект по увеличению полигона «Орлиный лог» за счет рядом находящегося выработанного песчаного карьера. Если говорить о полигоне по утилизации ТКО, то в черте города мы не можем размещать такие объекты по новому законодательству. Субъект выбрал в качестве липецкого оператора по переработке бытового мусора АО «ЭкоПром-Липецк», - сказал Сергей Иванов.



Депутат Светлана Бессонова поинтересовалась у мэра тем, как скоро территория города будет освобождена от уродующих дворы гаражей. Из ответа мэра следовало, что в Липецке нужно переместить около тысячи гаражей, но чиновникам с большим трудом, через суды, удалось переместить всего 20 таких объектов.



Еще один представитель «коммунального лобби» Сергей Ткаченко спросил у главы Липецка о том, не появятся ли в мэрии управы как структурные подразделения? Оказалось, что такие намерения у Сергея Иванова есть. Если они появятся, то вопросы благоустройства города будут решатся объективно.



Вице-спикер Федор Жигаров поинтересовался тем, почему в Липецке из года в год сокращается число горожан. Это провал в демографической политике? Сергей Иванов пообещал предоставить ответ на этот вопрос позже, после того, как в мэрии подытожат итоги социально-экономического развития Липецка за январь-июнь этого года.



Спикер горсовета Игорь Тиньков посоветовал Сергею Иванову повысить собственные доходы мэрии за счет увеличения сбора земельных налогов: в городе на учет поставлены всего 33% земельных участков, в то время как в области - почти 90%. «Мы в этом плане - аутсайдеры. А это - наши деньги, необходимые для пополнения бюджета», - сказал председатель горсовета.



Депутат Николай Быковских в своем выступлении от фракции КПРФ поставил в вину мэру нереализованные обещания по метро и третьему мостовому переходу, ликвидацию троллейбусов и неудовлетворительное состояние трамвайного парка, долгострой «Катящиеся камни», 5 тысяч обманутых дольщиков, 80 тысяч кв.м. аварийного жилья, нехватку горожанам объектов культуры в юго-западном жилом массиве, недостаток здорового питания в детсадах и даже отсутствие собственных олимпийских чемпионов.



- А еще в Липецке кумовство, коррупция и депутаты под арестом. Таковы результаты вашей работы, - резюмировал свое выступление Николай Быковских.



За мэра вступился спикер горсовета Игорь Тиньков. Он сказал, что большая часть критики не может быть отнесена к администрации города, так как это - вопросы компетенции вышестоящих органов власти.