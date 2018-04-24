Общество

46 минут назад

В Измалковском районе заложат новый парк

1 199
#парк
В Измалковском районе заложат новый парк

Парк появится в селе Чернава

Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области совместно с главой администрации сельского поселения Чернавский сельсовет Измалковского района Татьяной  Халяпиной 23 апреля рассматривался вопрос закладки парка в селе Чернава.

Как сообщают в управлении экологии и природных ресурсов, в настоящее время ведется межевание земельного участка, на котором будет создан парк, ведется уборка территории, вырубка поросли. В дальнейшем будет осуществлено выравнивание территории и планировка участка. Посадка зеленых насаждений запланирована на осенний период.

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области предлагает при осуществлении закладки и благоустройства территории парка привлечь Становлянский дендропарк. 

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#парк

Комментарии (1)

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ттт

36 минут назад
а почем заложат?
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