В Измалковском районе заложат новый парк

Парк появится в селе Чернава

Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области совместно с главой администрации сельского поселения Чернавский сельсовет Измалковского района Татьяной Халяпиной 23 апреля рассматривался вопрос закладки парка в селе Чернава.

Как сообщают в управлении экологии и природных ресурсов, в настоящее время ведется межевание земельного участка, на котором будет создан парк, ведется уборка территории, вырубка поросли. В дальнейшем будет осуществлено выравнивание территории и планировка участка. Посадка зеленых насаждений запланирована на осенний период.

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области предлагает при осуществлении закладки и благоустройства территории парка привлечь Становлянский дендропарк.