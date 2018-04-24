Общество

59 минут назад

В центре Липецка вновь проходят антитеррористические учения

9 852
#Учения #стадион #чемпионат мира по футболу #силовики
1
В центре Липецка вновь проходят антитеррористические учения

Перекрыты две улицы и стадион, но прорвать «оцепление» смог администратор ФК «Металлург».

Сегодня на улицах Первомайской и Советской в Липецке вновь можно увидеть людей в камуфляже и с оружием в руках.

Как выяснил GOROD48, в центре города опять проходят учения силовиков, центром которых является стадион «Металлург». Спортивную арену оцепили и внутри стадиона сейчас отрабатывают действия по обезвреживанию возможных террористов.

3.JPG

Кроме того, силовики заполнили дворы близлежащих домов: по одной из легенд учений кому-то из террористов удалось уйти, и его нужно оперативно задержать, «не причинив вреда мирным гражданам».

Часть улиц Первомайской и Коммунальной сейчас перекрыты, отчего движение по ним затруднено.

4.JPG

Такие же учения проходили в Липецке зимой. Связаны они с проведением в России чемпионата мира по футболу-2018, в котором у Липецка был шанс принять самое непосредственное участие: стадион «Металлург» претендовал на размещение в качестве тренировочной базы одной из сборных, участвующих в «мундиале».

Любопытно, что в итоге ремонт на стадионе «Металлург» вовремя не был сделан, все национальные сборные по футболу нашли себе места для тренировок в других городах. Т.е. никто в Липецк не приедет, но учения продолжаются.

На стадион до 14 часов не будут впускать и выпускать никого. Это доставило определенные неудобства футбольному клубу «Металлург», который сегодня отправляется на завтрашний матч первенства России в подмосковное Раменское. В частности, внутри оцепленного стадиона оказался заперт администратор команды Виктор Кукин, и там же «изолированными» оказались упаковки с водой в дорогу для спортсменов.

Но администратор не был бы администратором, если бы не мог выходить (оказывается, и в прямом смысле!) из любых ситуаций. Несмотря на кордоны автоматчиков, за 5 минут до отправки автобуса «Металлурга» Виктор Кукин показался на пороге стадиона, да еще с упаковками воды в руках.

1.JPG

- В былые годы, несмотря на тренерскую строгость, мы отсюда и с пивом выходили, - философски прокомментировал ветеран липецкого футбола свой «прорыв», - Неужели теперь не сможем воду вынести?

9 852
#Учения #стадион #чемпионат мира по футболу #силовики
1

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

22

3 минуты назад
кто -нибудь скажите внучкам польского еврея Дзержинского, что в Пипецк никто не приедет, даже команда Нигера и Чада. пусть успокоятся болезные
ответить

Победы Металлургу

15 минут назад
...., Удачи нашему Металлургу!!! А взлеты и падения есть у каждого! Живите на позитиве и с надеждой на лучшее!!!
ответить

Animal planet,

17 минут назад
А вообще мне футбол ваш до лампочки!
ответить

Animal planet

33 минуты назад
Animal planet, как умно под чужим ником глупости писать.
ответить

клоун

33 минуты назад
т.е. он реально думает, что он вот так без проблем сам без палева вышел? я уверен, что ему пошли на встречу, т.к. это всего-лишь учения и пропустили...
ответить

красава

35 минут назад
виктор кукин Но администратор не был бы администратором, если бы не мог выходить (оказывается, и в прямом смысле!) из любых ситуаций. Несмотря на кордоны автоматчиков, за 5 минут до отправки автобуса «Металлурга» Виктор Кукин показался на пороге стадиона, да еще с упаковками воды в руках.
ответить

ттт

39 минут назад
а если бы это был террорист увешанный гранатами??? по результатам учений командирам выдать эпических люлей
ответить

Animal planet

47 минут назад
Стадион Металлург "обмундиалился",почему бы администратору не "обмунлиалить" эти учения. Подумал администратор и "обмундиалил" их за 5минут.
ответить

....

48 минут назад
И что толку то,что они едут играть,один х..промахают
ответить

Еще в рубрике

Депутаты Липецкого горсовета на год смягчили налоговое бремя для горожан
#налог на имущество физических лиц
1
Депутаты Липецкого горсовета на год смягчили налоговое бремя для горожан

19 минут назад

Общество
Сергей Иванов: «в 2019 году в Липецке планируем строительство скоростного трамвая»
#Сергей Иванов
6
Сергей Иванов: «в 2019 году в Липецке планируем строительство скоростного трамвая»

27 минут назад

Общество
В Измалковском районе заложат новый парк
#парк
1
В Измалковском районе заложат новый парк

44 минуты назад

Общество
Липчан ждет повышение платы за утилизацию бытового мусора
#мусор
18
Липчан ждет повышение платы за утилизацию бытового мусора

сегодня, 09:54

Общество
Энергоэффективные фасады будут покрыты самоочищающейся краской с эффектом «лотоса»
#ФКР
Энергоэффективные фасады будут покрыты самоочищающейся краской с эффектом «лотоса»

сегодня, 09:00

Общество
С москвича, экс-директора данковской «управляшки», взыскали более 1 млн рублей
#иск
1
С москвича, экс-директора данковской «управляшки», взыскали более 1 млн рублей

вчера, 16:53

Общество