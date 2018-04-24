В центре Липецка вновь проходят антитеррористические учения

Перекрыты две улицы и стадион, но прорвать «оцепление» смог администратор ФК «Металлург».

Сегодня на улицах Первомайской и Советской в Липецке вновь можно увидеть людей в камуфляже и с оружием в руках.

Как выяснил GOROD48, в центре города опять проходят учения силовиков, центром которых является стадион «Металлург». Спортивную арену оцепили и внутри стадиона сейчас отрабатывают действия по обезвреживанию возможных террористов.





Кроме того, силовики заполнили дворы близлежащих домов: по одной из легенд учений кому-то из террористов удалось уйти, и его нужно оперативно задержать, «не причинив вреда мирным гражданам».

Часть улиц Первомайской и Коммунальной сейчас перекрыты, отчего движение по ним затруднено.





Такие же учения проходили в Липецке зимой. Связаны они с проведением в России чемпионата мира по футболу-2018, в котором у Липецка был шанс принять самое непосредственное участие: стадион «Металлург» претендовал на размещение в качестве тренировочной базы одной из сборных, участвующих в «мундиале».

Любопытно, что в итоге ремонт на стадионе «Металлург» вовремя не был сделан, все национальные сборные по футболу нашли себе места для тренировок в других городах. Т.е. никто в Липецк не приедет, но учения продолжаются.

На стадион до 14 часов не будут впускать и выпускать никого. Это доставило определенные неудобства футбольному клубу «Металлург», который сегодня отправляется на завтрашний матч первенства России в подмосковное Раменское. В частности, внутри оцепленного стадиона оказался заперт администратор команды Виктор Кукин, и там же «изолированными» оказались упаковки с водой в дорогу для спортсменов.

Но администратор не был бы администратором, если бы не мог выходить (оказывается, и в прямом смысле!) из любых ситуаций. Несмотря на кордоны автоматчиков, за 5 минут до отправки автобуса «Металлурга» Виктор Кукин показался на пороге стадиона, да еще с упаковками воды в руках.





- В былые годы, несмотря на тренерскую строгость, мы отсюда и с пивом выходили, - философски прокомментировал ветеран липецкого футбола свой «прорыв», - Неужели теперь не сможем воду вынести?