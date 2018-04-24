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Липецкие бойцы завоевали два десятка медалей в Ефремове (ФОТО)

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#Рукопашный бой #универсальный бой
Липецкие бойцы завоевали два десятка медалей в Ефремове (ФОТО)

Наш регион на соревнованиях по «рукопашке» достойно представили воспитанники федерации универсального боя.

Липецкие спортсмены не остались без наград открытого первенстве Ефремова по рукопашному бою.

В соревнованиях принимали участие 180 бойцов из Тульской (Тула, Щекино, Ливны, Ефремов) и Липецкой (Липецк, Елец) областей.

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В итоге липчане заняли третье общекомандное место, завоевав в общей сложности 5 «золотых», 7 «серебряных» и 8 «бронзовых» наград.

Досрочно побеждал своих соперников Велияр Лаптев: в первом бою он выиграл болевым приемом, а во втором заставил своего соперника отказаться от продолжения боя. Итог – первое место.

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Другой липецкий победитель Виктор Бессонов первый бой завершил досрочно болевым приемом, а следующего соперника отправил в нокаут.

Так же медали высшей пробы завоевали наши земляки Эмиль Черный, Артем Тарасов, Игорь Халяпин.

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«Серебряные» медали завоевали: Вадим Крутяков, Павел Сазонов, Борис Манаенков, София Скрылева, Антон Сушков, Константин Шпилев, Иван Василенко, Михаил Фарафонов.

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«Бронзовыми» призерами стали: Дмитрий Кобелецкий, Захар Жданов, Владислав Пестриков, Александр Шадрин, Даниэль Саргсян, Александр Сорокин, Александр Белолипецкий, Захар Коротченко, Михаил Туманов.

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Подготовили спортсменов тренеры Липецкой региональной общественной организации «Федерация универсального боя» Данила Голисаев, Евгения Покачалова, Артем Гуляев.

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#Рукопашный бой #универсальный бой

Комментарии (2)

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Бабка на лавочке

3 минуты назад
Почему нельзя писать комментарии под новостью про энергоэффективные фасады?? Люди, не верьте! То, что нам впаривают под видом "энергоэффекктивного фасада" - это самый дешевый утеплитель, закрытый сверху самым дешевым, говенным и некрасивым сайдингом диких цветов. По причине крайней дешевизны это все смотрится отвратительно. Как будет гореть - одному богу известно.
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Eger

51 минуту назад
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs
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