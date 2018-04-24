Липецкие бойцы завоевали два десятка медалей в Ефремове (ФОТО)

Наш регион на соревнованиях по «рукопашке» достойно представили воспитанники федерации универсального боя.

Липецкие спортсмены не остались без наград открытого первенстве Ефремова по рукопашному бою.

В соревнованиях принимали участие 180 бойцов из Тульской (Тула, Щекино, Ливны, Ефремов) и Липецкой (Липецк, Елец) областей.







В итоге липчане заняли третье общекомандное место, завоевав в общей сложности 5 «золотых», 7 «серебряных» и 8 «бронзовых» наград.

Досрочно побеждал своих соперников Велияр Лаптев: в первом бою он выиграл болевым приемом, а во втором заставил своего соперника отказаться от продолжения боя. Итог – первое место.







Другой липецкий победитель Виктор Бессонов первый бой завершил досрочно болевым приемом, а следующего соперника отправил в нокаут.

Так же медали высшей пробы завоевали наши земляки Эмиль Черный, Артем Тарасов, Игорь Халяпин.







«Серебряные» медали завоевали: Вадим Крутяков, Павел Сазонов, Борис Манаенков, София Скрылева, Антон Сушков, Константин Шпилев, Иван Василенко, Михаил Фарафонов.







«Бронзовыми» призерами стали: Дмитрий Кобелецкий, Захар Жданов, Владислав Пестриков, Александр Шадрин, Даниэль Саргсян, Александр Сорокин, Александр Белолипецкий, Захар Коротченко, Михаил Туманов.







Подготовили спортсменов тренеры Липецкой региональной общественной организации «Федерация универсального боя» Данила Голисаев, Евгения Покачалова, Артем Гуляев.