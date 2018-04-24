Происшествия

сегодня, 08:19

Вечером и ночью горели гараж и автомобиль

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#пожар
Вечером и ночью горели гараж и автомобиль

Пожары вспыхнули в Липецке и Лебедяни.

23 апреля в 17:45 на улице Совхозной в Липецке загорелся гараж.  Пламя тушили два отделения пожарных. В результате возгорания огнем повреждена внутренняя отделка гаража и кровля на площади 24 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Сегодня в 02:16 на улице Трудовой в Лебедянин горел автомобиль «Chevrolet Niva». Два отделения пожарных сумели сбить пламя, однако огонь успел повредить салон автомобиля и моторный отсек.
4 1145
#пожар

Комментарии (4)

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Бабка на лавочке

16 секунд назад
Почему нельзя писать комментарии под новостью про энергоэффективные фасады?? Люди, не верьте! То, что нам впаривают под видом "энергоэффекктивного фасада" - это самый дешевый утеплитель, закрытый сверху самым дешевым, говенным и некрасивым сайдингом диких цветов. По причине крайней дешевизны это все смотрится отвратительно. Как будет гореть - одному богу известно.
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Eger

45 минут назад
Про себя хочу то же добавить, что я дебильный выродок и безмозглый недоносок
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Eger

48 минут назад
--- http://tok.pw/blogs ТРОЯНЫ
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Eger

51 минуту назад
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs
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