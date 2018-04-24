Вечером и ночью горели гараж и автомобиль

Пожары вспыхнули в Липецке и Лебедяни.

23 апреля в 17:45 на улице Совхозной в Липецке загорелся гараж. Пламя тушили два отделения пожарных. В результате возгорания огнем повреждена внутренняя отделка гаража и кровля на площади 24 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.



Сегодня в 02:16 на улице Трудовой в Лебедянин горел автомобиль «Chevrolet Niva». Два отделения пожарных сумели сбить пламя, однако огонь успел повредить салон автомобиля и моторный отсек.

