Происшествия

сегодня, 20:55

В Липецке - тройное столкновение

6 1466
#дтп
В Липецке - тройное столкновение

Обошлось без пострадавших

Сегодня вечером на проспект 60 лет СССР столкнулись - "БМВ", "Дэу", и "Форд".

 Автомобиль "БМВ" ехал в сторону Березовой аллеи и начал обгонять поворачивающий налево неизвестный автомобиль. При этом "БМВ" занесло и авто выехало на встречку, где врезался в "Дэу", и там же на встречке "БМВ" столкнулся с "Фордом".

После столкновений "БМВ" перелетел через обочину, газон, и остановился на тротуаре. К счастью, в этот момент по пешеходной дорожке никто не шел. 


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#дтп

Комментарии (6)

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Гость

23 минуты назад
Спешил к линии на тусовку
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Киса

23 минуты назад
Выехали дебилы, хорошо, что все живы. Ведь на пешеходном пешеходе могли быть и дети, где ваши мозги и глаза. Решили в гонки поиграть на пешеходном переходе, мы все видели.... Ненадо только, тут лгать....
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гггггор

24 минуты назад
черный бумер епт
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идиоты

25 минут назад
бмв - это диагноз! Или по другому: бмв головного мозга!
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колхозник

28 минут назад
Весна,вся ...уета на улицы выехала.
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NFS

40 минут назад
Foreve
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