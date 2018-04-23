В Липецке - тройное столкновение

Обошлось без пострадавших

Сегодня вечером на проспект 60 лет СССР столкнулись - "БМВ", "Дэу", и "Форд".



Автомобиль "БМВ" ехал в сторону Березовой аллеи и начал обгонять поворачивающий налево неизвестный автомобиль. При этом "БМВ" занесло и авто выехало на встречку, где врезался в "Дэу", и там же на встречке "БМВ" столкнулся с "Фордом".



После столкновений "БМВ" перелетел через обочину, газон, и остановился на тротуаре. К счастью, в этот момент по пешеходной дорожке никто не шел.





