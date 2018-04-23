Липчанка ловила доверчивых коллекционеров в Интернете на уникальных кукол

На "удочку" мошенницы попалась жительница Костромы

В отдел полиции № 1 УМВД России по Костроме обратилась жительница города с жалобой на недобросовестного интернет продавца.

В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска отследили движение денег по банковским счетам, установили и задержали организатора преступной схемы - 28-летнюю жительницу Липецкой области. Ее задержали и этапировали в Кострому, где она призналась в содеянном.

Как выяснилось, злоумышленница на популярном сайте в сети Интернет разместила объявление о продаже уникальных коллекционных кукол по привлекательной цене. На удочку аферистки клюнула костромичка. Она перечислила по указанным реквизитам в качестве предоплаты 4500 рублей. Когда все оговоренные сроки вышли, а продавец перестала выходить на связь, девушка обратилась в полицию.

В настоящее время в отношении липчанки возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 159 УК РФ. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантки, сообщили в УМВД России по Костромской области.

Фото: murmanout.ru