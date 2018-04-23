Происшествия

49 минут назад

Липчанка ловила доверчивых коллекционеров в Интернете на уникальных кукол

1 376
#мошенничество
Липчанка ловила доверчивых коллекционеров в Интернете на уникальных кукол

На "удочку" мошенницы попалась жительница Костромы

В отдел полиции № 1 УМВД России по Костроме обратилась жительница города с жалобой на недобросовестного интернет продавца.

В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска отследили движение денег по банковским счетам, установили и  задержали организатора преступной схемы - 28-летнюю жительницу Липецкой области. Ее задержали и этапировали в Кострому, где она призналась в содеянном.

Как выяснилось, злоумышленница на популярном сайте в сети Интернет разместила объявление о продаже уникальных коллекционных кукол по привлекательной цене. На удочку аферистки клюнула костромичка. Она  перечислила по указанным реквизитам в качестве предоплаты 4500 рублей. Когда все оговоренные сроки вышли, а продавец перестала выходить на связь,  девушка обратилась в полицию.

В настоящее время в отношении липчанки возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 159 УК РФ. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантки, сообщили в УМВД России по Костромской области.

Фото: murmanout.ru


1 376
#мошенничество

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Cero

28 минут назад
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs
ответить

Еще в рубрике

Семейная пара нашла труп в лесу под Липецком
#труп #лес
10
Семейная пара нашла труп в лесу под Липецком

сегодня, 17:25

Происшествия
В Добринском районе горел магазин
#пожар
В Добринском районе горел магазин

сегодня, 17:20

Происшествия
В Липецкой области поймали на браконьерстве охотинспектора
#браконьерство
6
В Липецкой области поймали на браконьерстве охотинспектора

сегодня, 16:57

Происшествия
В столкновении с трактором погиб 78-летний водитель легковушки
#дтп
10
В столкновении с трактором погиб 78-летний водитель легковушки

сегодня, 10:15

Происшествия
Полицейские нашли похитительницу телефона и любителя норковых шуб
#кража
6
Полицейские нашли похитительницу телефона и любителя норковых шуб

сегодня, 08:39

Происшествия
В тройном ДТП с участием «скорой помощи» пострадали два человека
#ДТП #скорая помощь
68
В тройном ДТП с участием «скорой помощи» пострадали два человека

вчера, 22:45

Происшествия