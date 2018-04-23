Происшествия

сегодня, 17:25

Семейная пара нашла труп в лесу под Липецком

10 2679
#труп #лес
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Семейная пара нашла труп в лесу под Липецком

Супруги хотели набрать березового сока, но наткнулись на страшную находку.

Сегодня в лесном массиве у поселка Заречье Липецка семейная пара нашла труп.

Как стало известно GOROD48, они пошли в лес за березовым соком. Тело, судя по всему, находилось там еще с зимы. При этом у одетого в зимнюю верхнюю одежду мужчины лет 25-30 не оказалось обуви и головного убора. Причины смерти и личность его устанавливаются.

Фото: news.sarbc.ru
10 2679
#труп #лес
2

Комментарии (10)

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111

18 минут назад
Полные леса свежих подснежников, грибов-сморчков и трупов.
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BLOOD_JO

19 минут назад
Гость, У тебя месячные.
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Александр

24 минуты назад
Весна наступила подснежники повылазили
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Гость

28 минут назад
голубая жо ты просто дура
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Cero

28 минут назад
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs
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BLOOD_JO

29 минут назад
Может он у них сок слил, а они уработали его?
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Мужик

37 минут назад
Да чё там личность его выяснять,это здесь не главное.Главное-это то,ходил он на выборы(да и парочку эту тоже на это проверить не мешает).Вот это сейчас важно.
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Удивили.

37 минут назад
Скоро с такой жизнью трупы везде будут валятся. Осталось чуть чуть...не больше двух лет. Последние сбережения проедаем. Все должны Квадро, ЛЭСК, Газпрому........пойдём побираться к Белому дому.
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Вопросик

44 минуты назад
Никто никогда не пропадает ! Инопланетян пока нет , подпространств тоже , все где-то , прилегли !
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Ольга

48 минут назад
Уже и за соком и грибами не сходишь в лес. Постоянно трупы находят.
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