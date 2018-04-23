Происшествия
сегодня, 17:25
Семейная пара нашла труп в лесу под Липецком
Супруги хотели набрать березового сока, но наткнулись на страшную находку.
Сегодня в лесном массиве у поселка Заречье Липецка семейная пара нашла труп.
Как стало известно GOROD48, они пошли в лес за березовым соком. Тело, судя по всему, находилось там еще с зимы. При этом у одетого в зимнюю верхнюю одежду мужчины лет 25-30 не оказалось обуви и головного убора. Причины смерти и личность его устанавливаются.
Фото: news.sarbc.ru
Как стало известно GOROD48, они пошли в лес за березовым соком. Тело, судя по всему, находилось там еще с зимы. При этом у одетого в зимнюю верхнюю одежду мужчины лет 25-30 не оказалось обуви и головного убора. Причины смерти и личность его устанавливаются.
Фото: news.sarbc.ru
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BLOOD_JO
Александр
Гость
Cero
BLOOD_JO
Мужик
Удивили.
Вопросик
Ольга