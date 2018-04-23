Семейная пара нашла труп в лесу под Липецком

Супруги хотели набрать березового сока, но наткнулись на страшную находку.

Сегодня в лесном массиве у поселка Заречье Липецка семейная пара нашла труп.



Как стало известно GOROD48, они пошли в лес за березовым соком. Тело, судя по всему, находилось там еще с зимы. При этом у одетого в зимнюю верхнюю одежду мужчины лет 25-30 не оказалось обуви и головного убора. Причины смерти и личность его устанавливаются.



Фото: news.sarbc.ru

