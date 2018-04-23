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США готовы рассмотреть просьбу «Русала» об отмене санкций‍

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#Русал #США
США готовы рассмотреть просьбу «Русала» об отмене санкций‍

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США до 23 октября рассмотрят ходатайство "Русала" об отмене санкций против компании.

США могут снять санкции с "Русала", если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией, - заявили в Минфине страны.

"В соответствии с правилами OFAC (департамента Минфина США по контролю за иностранными активами), стороны, попавшие под санкции, могут быть удалены (из санкционного списка), если они продемонстрируют изменение обстоятельств, которые привели к их включению в него", — говорится в пояснениях к санкционным документам.

Кроме того, США продлили период, в течение которого американские граждане и компании должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с "Русалом". Он истечет не 7 мая, а 23 октября. До этой же даты Минфин рассмотрит ходатайство об исключении компании из санкционного списка.

На фоне этих сообщений акции "Русала" начали расти, - передает РИА-Новости.

Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал" попали под санкции США в начале апреля при расширении ограничительных мер против российских бизнесменов и связанных с ними компаний. Это означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими предприятиями для американских граждан.

В ответ на расширение антироссийских санкций группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий санкции против Соединенных Штатов. В частности, документ содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов. Помимо этого, проект предлагает приостановить сотрудничество России и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Госдума рассмотрит документ 15 мая.


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#Русал #США

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