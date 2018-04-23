Происшествия

сегодня, 17:20

В Добринском районе горел магазин

398
#пожар
В Добринском районе горел магазин

А в Тербунском - дом. Есть пострадавший.

В 11:49 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании магазина в Добринском районе, селе 2-ая Александровка. 

 В результате загорания огнем повреждена кровля на площади 2 кв. м. и электропроводка. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В селе Яковлево Тербунского района, на ул. Центральная, горел дом.

В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка и домашнее имущество на площади 35 кв.м. Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается.
398
#пожар

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