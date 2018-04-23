В Добринском районе горел магазин

А в Тербунском - дом. Есть пострадавший.

В 11:49 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании магазина в Добринском районе, селе 2-ая Александровка.



В результате загорания огнем повреждена кровля на площади 2 кв. м. и электропроводка. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.



В селе Яковлево Тербунского района, на ул. Центральная, горел дом.



В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка и домашнее имущество на площади 35 кв.м. Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается.

