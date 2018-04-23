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США предложили России выходить в космос в американских скафандрах‍

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#США #Россия #Космос
США предложили России выходить в космос в американских скафандрах‍

Речь идет о том, что выходы в открытый космос из российского шлюза предлагается проводить в американских скафандрах.

США предлагают России использовать для выхода в открытый космос скафандры американского производства вместо российских «Орланов». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Речь идет о том, чтобы выходы в открытый космос из российского шлюза проводить в американских скафандрах», — сообщил собеседник агентства.

В сентябре 2017 года Россия и США заключили соглашение о намерениях по созданию окололунной станции Deep Space Gateway. Недавно название проекта было изменено на Lunar Orbital Platform — Gateway. Предварительно известно, что для выхода экипажей в открытый космос Россия может изготовить шлюзовую камеру.

Строительство станции запланировано на 2022 год, а российский отсек к ней будет присоединен в 2024 году.

В июне 2017 года генеральный директор российской госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров сообщил, что Россия планирует стать основным партнером в создании окололунной станции Deep Space Gateway наряду с NASA и ЕКА.

Проект лунной орбитальной станции прорабатывался в двух вариантах: на основе двух малых жилых модулей или одного большого. Оба варианта предусматривают, что на станции смогут работать четыре человека. Длительность экспедиций составит от 30 до 360 суток. Полеты к окололунной станции планируется проводить раз в год.

Вариантов размещения станции тоже два — на высокоэллиптической орбите и на низкой орбите высотой около 100 км над поверхностью Луны. Первая может использоваться для запуска кораблей в дальний космос, вторая — для экспедиций на поверхность спутника Земли. Предпочтение отдается станции на высокоэллиптической орбите.
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#США #Россия #Космос

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