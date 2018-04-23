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Саргсян ушел в отставку с поста премьера Армении

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#Саргасян #Армения #отставка
Саргсян ушел в отставку с поста премьера Армении

Премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил об уходе в отставку.

Премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку, - сообщила его пресс-служба.

"Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. (Лидер акции протеста) Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации <…> есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны", — говорится в сообщении.

Он добавил, что готов выполнить требования "уличного движения" и пожелал соотечественникам мира, гармонии и здравого смысла.

Как передает корреспондент РИА-Новости, по случаю отставки премьера на площади Республики в центре Еревана собрались около тысячи человек. Повсюду слышны одобрительные аплодисменты, жители столицы обнимаются и размахивают национальным флагом.

Врио главы правительства страны стал первый вице-премьер Карен Карапетян.

Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля его противники объявили о начале "бархатной революции".

Несмотря на протесты, нацсобрание избрало экс-президента на пост председателя правительства. Это случилось после того, как в силу вступили конституционные поправки, согласно которым страна переходит к парламентской форме правления, доминирующей фигурой во властной вертикали при этом становится глава кабмина.

На выходных уличные акции вспыхнули с новой силой. Рост протестных настроений произошел на фоне провала переговоров власти с оппозицией и задержания лидеров движения за отставку премьера — депутатов Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна.

В понедельник их освободили, Пашинян уже анонсировал вечерний "победный митинг". Российский МИД, со своей стороны, порекомендовал туристам избегать мест массового скопления людей и не участвовать в уличных акциях.
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#Саргасян #Армения #отставка

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