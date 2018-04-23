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У Кейт Миддлтон и принца Уильяма родился еще один сын

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#Кейт Миддлтон #принц Уильям
У Кейт Миддлтон и принца Уильяма родился еще один сын

Мальчик весом в 3,8 килограмма появился на свет 23 апреля в больнице Святой Марии в Лондоне, куда его мать доставили рано утром. Он будет носить титул принца Кембриджского и займет пятое место в очереди на британский престол после деда, отца, старших брата и сестры.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин (Кейт Миддлтон) родила в понедельник мальчика, - передает ТАСС.

Об этом говорится в распространенном сообщении Кенсингтонского дворца, официальной резиденции Кейт и ее супруга, принца Уильяма.

Как сообщается, ребенок появился на свет в 11:01 по местному времени (13:01 мск) в больнице святой Марии (Saint Mary Hospital) в лондонском районе Паддингтон, принц Уильям присутствовал при рождении сына.

У больницы сейчас находятся сотни людей, которые хотят увидеть, как Кейт и Уильям с ребенком на руках появятся на крыльце роддома. Лучшие места напротив родильного отделения заняли десятки журналистов с теле- и фотокамерами.

Это третий ребенок пары - в июле 2013 года у Кейт и Уильяма родился мальчик Джордж, а в мае 2015 - девочка Шарлотта. Ребенок займет пятое место в очереди престолонаследия после своего дедушки принца Уэльского Чарльза, папы и брата с сестрой. Его имя по традиции должно быть объявлено через несколько дней.

Предполагаемая дата рождения ребенка и его пол стали предметом обсуждения британских СМИ, а также многочисленных ставок в букмекерских конторах. Большинство тех, кто играет на тотализаторе, полагали, что роды начнутся именно 23 апреля, то есть в день Святого Георгия, покровителя Англии. Но вероятность того, что малыша назовут Джорджем, маловероятна - именно так зовут его старшего брата, которому в июле исполнится пять лет.

Самыми популярными для мальчика именами называются Артур, Джеймс, Альберт.
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#Кейт Миддлтон #принц Уильям

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