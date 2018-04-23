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В Липецкой области поймали на браконьерстве охотинспектора

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#браконьерство
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В Липецкой области поймали на браконьерстве охотинспектора

Охотинспектор промышлял на вверенной ему территории не имея на это разрешения

Межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по информации Липецкой областной общественной организации охотников и рыболовов о факте браконьерства на особо охраняемой природной территории.

Установлено, что в начале марта 2018 года государственный инспектор по охране диких животных ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы», осуществляя на служебном снегоходе марки «Yamaha» мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания на территории заказника «Яманский», не имея разрешения на охоту, незаконно охотился на особо охраняемой природной территории с помощью личного охотничьего оружия.

Учитывая, что указанные действия являются уголовно-наказуемыми, действуя в рамках полномочий, предусмотренных п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ, природоохранный прокурор направил материалы проверки в СУ СК РФ по Липецкой области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В настоящее время уголовное дело по ч.2 ст.258 УК РФ (незаконная охота, совершенная лицом с использованием своего служебного положения на особо охраняемой природной территории) в отношении уже бывшего охотинспетора возбуждено.

Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на контроль.

Одновременно с этим, в адрес начальника Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биоресурсов, а также директора ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы» прокурор внес представления об устранении нарушений федерального законодательства в части противодействия коррупциогенному поведению государственных служащих, сообщает прокуратура Липецкой области.

Фото: newsler.ru


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#браконьерство
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Комментарии (6)

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Cero

28 минут назад
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs
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Бугага

37 минут назад
Так же и во власти 99 процентов ВОРЫ
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048

47 минут назад
Это первые и главные браконьеры
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Ваш тренер

48 минут назад
Охотинспекторы и егеря на 85% браконьеры самые главные.....чистить и чистить ряды этих тварей!!!
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ой смех , не могу

сегодня, 17:27
бедолага попался. Давай ввали всех остальных до самых верхушек ! кто там сети ставит официально и постреливает ... Вы же твари первые браконьеры на воде , в лесу и в поле .
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Ничего страшного

сегодня, 17:13
И это правильно.
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