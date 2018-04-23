В Липецкой области поймали на браконьерстве охотинспектора

Охотинспектор промышлял на вверенной ему территории не имея на это разрешения

Межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по информации Липецкой областной общественной организации охотников и рыболовов о факте браконьерства на особо охраняемой природной территории.

Установлено, что в начале марта 2018 года государственный инспектор по охране диких животных ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы», осуществляя на служебном снегоходе марки «Yamaha» мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания на территории заказника «Яманский», не имея разрешения на охоту, незаконно охотился на особо охраняемой природной территории с помощью личного охотничьего оружия.

Учитывая, что указанные действия являются уголовно-наказуемыми, действуя в рамках полномочий, предусмотренных п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ, природоохранный прокурор направил материалы проверки в СУ СК РФ по Липецкой области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В настоящее время уголовное дело по ч.2 ст.258 УК РФ (незаконная охота, совершенная лицом с использованием своего служебного положения на особо охраняемой природной территории) в отношении уже бывшего охотинспетора возбуждено.

Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на контроль.

Одновременно с этим, в адрес начальника Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биоресурсов, а также директора ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы» прокурор внес представления об устранении нарушений федерального законодательства в части противодействия коррупциогенному поведению государственных служащих, сообщает прокуратура Липецкой области.

Фото: newsler.ru