сегодня, 16:53
С москвича, экс-директора данковской «управляшки», взыскали более 1 млн рублей
Директор не заплатил муниципалитету за аренду помещений
Савеловским районным судом Москвы удовлетворены исковые требования Данковского межрайонного прокурора о взыскании ущерба причиненного преступлением.
Так, приговором Данковского городского суда от 21.03.2017 бывший директор МУП «Бытсервис» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Как следовало из материалов уголовного дела, осужденный, являясь директором МУП «Бытсервис» использовал свои полномочия вопреки законным интересам предприятия и его учредителя - администрации Данковского района.
Материальный ущерб в виде неполученных доходов от аренды нежилых помещений, принадлежащих МУП «Бытсервис», составил 1 046 786 рублей.
В ходе следствия материальный ущерб в добровольном порядке не был возмещен.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Ст. 45 ГПК РФ предоставляет прокурору право на обращение в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
В рамках полномочий по защите интересов муниципального образования прокурор обратился в суд с требованием взыскать с осужденого причиненный в результате его пресупных действий матриальный ущерб в полном объеме.
Решением суда от 19 апреля требования прокурора удовлетворены в полном объеме, сообщает прокуратура Липецкой области.
Cero