В муниципальной ритуальной организации научились пользоваться компьютером

На оперативном совещании в мэрии директор МБУ "Ритуальные услуги" сообщил о том, что заказчики могут увидеть надгробие в 3Д-формате.

На сегодняшней "оперативке" у главы Липецка директор МБУ "Ритуальные услуги" Олег Бирюков рассказал об итогах работы предприятия в прошлом году и планах на этот. Так, выполнение муниципального задания муниципальные ритуальщики получили из бюджета 30,5 млн рублей. На эти средства содержались 19 кладбищ площадью 239 га. В свою очередь, предприятие активно зарабатывает. В частности, от реализации крестов, гробов, венков и памятников, а также непосредственно от похорон МБУ получило 47 млн рублей.



Олег Бирюков сообщил, что предприятие имеет гибкую ценовую политику. "В целях повышения покупательского спроса" на рекламу услуг ритуальщики потратят в этом году 200 тысяч рублей. Чтобы клиенты видели товар лицом, на территории предприятия появилась экспозиция с образцами такой готовой продукции как надгробные сооружения. А чтобы горожане видели, как впишется надгробие в захоронение, им теперь доступна возможность 3Д-моделирования (услугой уже воспользовались трое липчан).

