41 минуту назад
В муниципальной ритуальной организации научились пользоваться компьютером
На оперативном совещании в мэрии директор МБУ "Ритуальные услуги" сообщил о том, что заказчики могут увидеть надгробие в 3Д-формате.
Олег Бирюков сообщил, что предприятие имеет гибкую ценовую политику. "В целях повышения покупательского спроса" на рекламу услуг ритуальщики потратят в этом году 200 тысяч рублей. Чтобы клиенты видели товар лицом, на территории предприятия появилась экспозиция с образцами такой готовой продукции как надгробные сооружения. А чтобы горожане видели, как впишется надгробие в захоронение, им теперь доступна возможность 3Д-моделирования (услугой уже воспользовались трое липчан).