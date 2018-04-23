Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 5 %, но 6 тысяч жителей области все-таки заболели

Занятия в регионе приостановлены в 18-ти учебных заведениях.

По данным липецкого областного управления Росприроднадзора, на прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 6513 случаев ОРВИ, в том числе 113 случаев гриппа.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 5,3%. Как обычно среди обратившихся за медицинской помощью 70% составили дети в возрасте до 14 лет.

Отдельно по Липецку данные выглядят так: 4 414случаев ОРВИ и гриппа (68% всех случаев по области, в т.ч. гриппа 99 случаев.).

На сегодняшний день в связи с отсутствием учащихся по причине ОРВИ на полностью приостановлены занятия в одной школе Липецке и 3 ДОУ в Елецком и Измалковском районах. Частично приостановлены занятия в 14 классах 7 школ области (в т.ч. в 4 школах г. Липецка, в Воловском, Елецком, Измалковском районах), 1 группе 1 ДОУ в Воловском районе.



Фото gripptips.ru

