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Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 5 %, но 6 тысяч жителей области все-таки заболели

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#Грипп #ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 5 %, но 6 тысяч жителей области все-таки заболели

Занятия в регионе приостановлены в 18-ти учебных заведениях.

По данным липецкого областного управления Росприроднадзора, на прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 6513 случаев ОРВИ, в том числе 113 случаев гриппа.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 5,3%. Как обычно среди обратившихся за медицинской помощью 70% составили дети в возрасте до 14 лет.

Отдельно по Липецку данные выглядят так: 4 414случаев ОРВИ и гриппа (68% всех случаев по области, в т.ч. гриппа 99 случаев.).

На сегодняшний день в связи с отсутствием учащихся по причине ОРВИ на полностью приостановлены занятия в одной школе Липецке и 3 ДОУ в Елецком и Измалковском районах. Частично приостановлены занятия в 14 классах 7 школ области (в т.ч. в 4 школах г. Липецка, в Воловском, Елецком, Измалковском районах), 1 группе 1 ДОУ в Воловском районе.

Фото gripptips.ru

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#Грипп #ОРВИ

Комментарии (1)

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Cero

27 минут назад
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs
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