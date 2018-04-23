Общество

29 минут назад

С жалобами на укусы клещей к медикам обратились уже 45 человек

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#Клещи #боррелиоз #укусы
С жалобами на укусы клещей к медикам обратились уже 45 человек

В этом году из-за поздней весны насекомые пока ведут себя спокойнее обычного.

С жалобами на укусы клещей в медицинские организации Липецкой области обратились уже 45 человек. Напомним, что неделю назад таких было всего 17.

Вместе с тем специалисты Роспотребнадзора отмечают снижение активности насекомых в этом году, что связано с поздним наступлением весны. Ведь в прошлом 2017 году к концу апреля клещи покусали в пять раз больше людей – 282 человека.

Укусы клещей в этом году уже зарегистрированы на всех административных территориях области, кроме Воловского, Добринского, Лебедянского районов.

На 19 апреля акарицидные обработки проведены на площади 35 га, в том числе на территории детского санатория «Мечта» (4 га), липецкого Быханова сада (12 га).

Фото animalreader.ru

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#Клещи #боррелиоз #укусы

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