Общество

сегодня, 15:49

Сергей Иванов раскритиковал подчиненных за замусоренный город

13 687
#Благоустройство

Глава Липецка призвал возродить общественное порицание как меру воздействия на правонарушителей.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии глава Липецка подверг критике подчинённых за нерасторопность в очистке города от мусора.

Сергей Иванов был неудовлетворён работой городских контролёров, которые, по его мнению, недостаточно активны в наложении штрафных санкций на нарушителей Правил благоустройства города. Впрочем, по словам начальника управления административно-технического контроля мэрии Ирины Суздальцевой, с начала года ее работники составили на нарушителей 460 административных протоколов - на 78 больше, чем в прошлом году.

Также глава Липецка был недоволен работой управляющих компаний по наведению порядка в микрорайонах. С критикой согласился председатель департамента ЖКХ мэрии Евгений Лепекин: по его словам, вопросы есть к 14 УК. В свою очередь, Сергей Иванов призвал пресс-службу администрации города публиковывать списки нерадивых "управляшек", чтобы их руководителям было стыдно за их бездействие. 

- Или мы заставим собственников земельных участков работать на благо города, или нам придётся самим засучить рукава и наводить порядок. Никакого снисхождения для нарушителей Правил благоустройства быть не должно. В бардаке нельзя жить. Надо переломить ситуацию! - заявил глава Липецка.
13 687
#Благоустройство

Комментарии (13)

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Калдырь

7 минут назад
Еще необходимо срочно готовить косы, а то скоро одуванчики полезут.
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аналитик

10 минут назад
Рублем наказывать ответственных за свой участок по уборке города и не малым и не на словах а на деле
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Мужик сказал, мужик сделал

12 минут назад
Обещали убраться до майских, убирайтесь!!!
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Журналист на пенсии

12 минут назад
ГОРОД48, вы снимите репортаж о не вывезенном мусоре на Неделина, тут горы выше человека. Особенно обидно, что мусор собирали не управляшка Спутник, а жильцы домов, а теперь ветер многие кучи опять разносит....
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Так мусор уберут?

30 минут назад
??? мусор уберут???
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вступаем

31 минуту назад
https://vk.com/dorogy48
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однако

32 минуты назад
может все-таки действительно им убраться до майских?
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1

37 минут назад
Какие руководители у города, такой и город засраный
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Липчанин 2

37 минут назад
Липчанин, я бы сказал: булькнуло и всплыло....
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??

39 минут назад
.... палку не перешибешь!
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