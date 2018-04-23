Сергей Иванов раскритиковал подчиненных за замусоренный город

Глава Липецка призвал возродить общественное порицание как меру воздействия на правонарушителей.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии глава Липецка подверг критике подчинённых за нерасторопность в очистке города от мусора.



Сергей Иванов был неудовлетворён работой городских контролёров, которые, по его мнению, недостаточно активны в наложении штрафных санкций на нарушителей Правил благоустройства города. Впрочем, по словам начальника управления административно-технического контроля мэрии Ирины Суздальцевой, с начала года ее работники составили на нарушителей 460 административных протоколов - на 78 больше, чем в прошлом году.



Также глава Липецка был недоволен работой управляющих компаний по наведению порядка в микрорайонах. С критикой согласился председатель департамента ЖКХ мэрии Евгений Лепекин: по его словам, вопросы есть к 14 УК. В свою очередь, Сергей Иванов призвал пресс-службу администрации города публиковывать списки нерадивых "управляшек", чтобы их руководителям было стыдно за их бездействие.



- Или мы заставим собственников земельных участков работать на благо города, или нам придётся самим засучить рукава и наводить порядок. Никакого снисхождения для нарушителей Правил благоустройства быть не должно. В бардаке нельзя жить. Надо переломить ситуацию! - заявил глава Липецка.

