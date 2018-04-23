Карантин объявлен в пяти школах Липецка

В полностью закрытой 63-й школе занятия возобновятся уже завтра.

Как сообщили GOROD48 в департаменте образования Липецка, в липецких школах продолжается карантин. По данным на 23 апреля, приостановлены занятия в одной школе полностью и в четырёх школах - частично.



Частичный карантин охватил школы под номерами 18, 31, 48, 68. В общей сложности там не учатся 10 классов.



Полностью закрыта школа под номером 63, но сегодня там последний день карантина, и уже завтра дети выходят на занятия.



Напомним, карантин объявляют при отсутствии по причине болезни 20% и более учащихся.