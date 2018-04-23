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Карантин объявлен в пяти школах Липецка

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#карантин #ОРВИ #грипп
Карантин объявлен в пяти школах Липецка

В полностью закрытой 63-й школе занятия возобновятся уже завтра.

Как сообщили GOROD48 в департаменте образования Липецка, в липецких школах продолжается карантин. По данным на 23 апреля, приостановлены занятия в одной школе полностью и в четырёх школах - частично.

Частичный карантин охватил школы под номерами 18, 31, 48, 68. В общей сложности там не учатся 10 классов.

Полностью закрыта школа под номером 63, но сегодня там последний день карантина, и уже завтра дети выходят на занятия.

Напомним, карантин объявляют при отсутствии по причине болезни 20% и более учащихся.
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#карантин #ОРВИ #грипп

Комментарии (2)

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Сокольский житель

3 минуты назад
Что-то слишком много карантинов объявили в 2018...
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......

58 минут назад
Я в шоке от таких новостей.Детей в школе учат?Раньше ну максимум один карантин, а сейчас по каждому поводу карантин, карантин,к-н. Ах! я забыла, что все сейчас у репетиторов учатся.Пора все школы по-закрывать!!!
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