На дорогах Липецка обновляют разметку

Городские службы приступили к нанесению разметки на дорогах областного центра. На эти цели из бюджета Липецка планируют потратить порядка 14 миллионов рублей.

Сейчас работы проводят на проезжих частях четырёх улиц – Интернациональной, Фрунзе, Соборной и Полиграфической – обновляют разделительные полосы и пешеходные переходы. Вскоре разметку начнут наносить на магистралях у памятника Танкистам, на улицах Плеханова, Зегеля, Карла Маркса, Липовской, Семашко и других. В центре города преимущественно будут использовать термопластик – более износостойкий по сравнению с краской материал. Завершить мероприятия планируют к майским праздникам, сообщили в управлении главного смотрителя города Липецка.

Затем специалисты приступят к работам на остальных участках улично-дорожной сети. Разметка на 157 включённых в план городских магистралях должна появиться к концу июля. Перед началом учебного года её, традиционно, обновят рядом с образовательными учреждениями, сообщает пресс – служба администрации Липецка.