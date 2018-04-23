Общество

сегодня, 15:37

На дорогах Липецка обновляют разметку

15 432
#дороги
На дорогах Липецка обновляют разметку

Городские службы приступили к нанесению разметки на дорогах областного центра. На эти цели из бюджета Липецка планируют потратить порядка 14 миллионов рублей.

Сейчас работы проводят на проезжих частях четырёх улиц – Интернациональной, Фрунзе, Соборной и Полиграфической – обновляют разделительные полосы и пешеходные переходы. Вскоре разметку начнут наносить на магистралях у памятника Танкистам, на улицах Плеханова, Зегеля, Карла Маркса, Липовской, Семашко и других. В центре города преимущественно будут использовать термопластик – более износостойкий по сравнению с краской материал. Завершить мероприятия планируют к майским праздникам, сообщили в управлении главного смотрителя города Липецка.

Затем специалисты приступят к работам на остальных участках улично-дорожной сети. Разметка на 157 включённых в план городских магистралях должна появиться к концу июля. Перед началом учебного года её, традиционно, обновят рядом с образовательными учреждениями, сообщает пресс – служба администрации Липецка.

15 432
#дороги

Комментарии (15)

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Злата

5 минут назад
Удивительно, почему так рано, обычно к 1 сентября обновляют
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Сергей

7 минут назад
Смешно, если бы не было так грустно! На Полиграфической разметку нанесли прямо по ямам!
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Житель

12 минут назад
Сначала асфальт нарисуйте...
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франк

25 минут назад
гость, уже убирают . В 12 ночи техника ревела как ненормальная!!! А также в 11 утра..
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с

29 минут назад
обновят а потом будут ремонтировать
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вступаем активнее

31 минуту назад
https://vk.com/dorogy48
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дебилы *лять (с)

34 минуты назад
какая к черту разметка, дороги сделайте сначала. Погода уже давно позволяет начать капитальный ремонт или бабло только в снег и дождь отмывается?!?!?!?!
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главное процессссссс

34 минуты назад
Халява, и новую фуфлыжную разметку заново нанесут...)))))))))))))))))))))
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эх

53 минуты назад
эти дороги да и не только эти прежде чем разметку свою делать надо в порядок привести, яма на яме и по ямам разметка эхахаха
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гость

59 минут назад
Когда песок с улиц уберете и грязь с обочин???
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