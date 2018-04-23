В Липецкой области ночные заморозки до -3

24 апреля территория Липецкой области будет находиться в гребне антициклона - ожидается устойчивая погода, без осадков. 25-26 апреля с приближением атмосферных фронтов циклона с Атлантики ожидаются дожди различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха 24 апреля составят 4-6 градусов тепла, что на 3-5 градусов ниже климатической нормы, 25-26 апреля ожидаются 9-11 градусов тепла, что около нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от -3 до +2 градусов, днем от 9 до 14 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 11 до 13 градусов тепла.

Самым теплым 24 апреля в Липецке был в 1950 году: +28, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1959 году — 4 градусов мороза.