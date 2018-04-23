Погода в Липецке

40 минут назад

В Липецкой области ночные заморозки до -3

456
В Липецкой области ночные заморозки до -3

24 апреля территория Липецкой области будет находиться в гребне антициклона - ожидается устойчивая погода, без осадков. 25-26 апреля с приближением атмосферных фронтов циклона с Атлантики ожидаются дожди различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха 24 апреля составят 4-6 градусов тепла, что на 3-5 градусов ниже климатической нормы, 25-26 апреля ожидаются 9-11 градусов тепла, что около нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от -3 до +2 градусов, днем от 9 до 14 градусов тепла. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 11 до 13 градусов тепла. 

Самым теплым 24 апреля в Липецке был в 1950 году: +28, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1959 году — 4 градусов мороза.

456

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Новая неделя начнется с ночного похолодания до -3
#похолодание
25
Новая неделя начнется с ночного похолодания до -3

вчера, 16:13

Погода в Липецке
На Липецк надвигается гроза
#гроза
49
На Липецк надвигается гроза

21.04.2018 19:44

Погода в Липецке
В Липецкой области дожди и до +12
#дожди
В Липецкой области дожди и до +12

21.04.2018 13:12

Погода в Липецке
Завтра в Липецке до +18
#потепление
9
Завтра в Липецке до +18

20.04.2018 16:08

Погода в Липецке
В Липецкой области дожди и до +13
#дожди
3
В Липецкой области дожди и до +13

19.04.2018 14:50

Погода в Липецке
Небольшие дожди в Липецкой области понизят температуру до климатической нормы
#дожди
18
Небольшие дожди в Липецкой области понизят температуру до климатической нормы

18.04.2018 17:14

Погода в Липецке