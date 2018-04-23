Общество

50 минут назад

Хозяин упавшего с 9 этажа кота уверяет, что животное выбросил в окно кто-то из его собутыльников

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Хозяин упавшего с 9 этажа кота уверяет, что животное выбросил в окно кто-то из его собутыльников

А сам клянется, что любит кота

Как сообщал GOROD48, 19 апреля из окна 9 этажа дома №9а на капот "Инфинити" упал черный кот. К счастью, кот остался жив.

Как сообщил хозяин "Инфинити" у себя на страничке "Вконтакте", конфликт можно считать исчерпанным.

"Кот жив и здоров. Имя у него подходящее - Тайсон. Сам кушает, бегает и даже не хромает. Ударься бы он так об асфальт, ситуация была бы трагичнее. Наверное это первый в истории случай когда машина спасла кота, а не задавила его.
 
Хозяин клянётся что любит своё животное и никогда бы не причинил ему зла. Кто его скинул он не знает, видимо кто-то из собутыльников. Со слезами на глазах раскаивается в случившемся и обещает быть с котом внимательнее.

Ущерб причинённый автомобилю возместил в полном объёме. Всё, расходимся - Happy End!"
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Комментарии (10)

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Маня

6 минут назад
Лучше бы эти собутыльники друг друга выкинули.
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Липчак

16 минут назад
Котик классный!!!Синька до добра не доводит.
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Animal planet

16 минут назад
Nat Geo Wild,пля да это не я писал,а какой то урод под моим ником
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Nat Geo Wild

19 минут назад
Animal planet, это тебя надо добить.
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Animal planet

20 минут назад
Animal planet, вот * ,пиши под своим ником,трусливая мразь,хотя я догадываюсь кто это.
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Animal planet

23 минуты назад
Надо было бы кота добить. Всё равно на всю жизнь калека.
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Animal planet

26 минут назад
Кота к ветеринару водили на осмотр???
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да уж

31 минуту назад
Лучше бы они друг друга повыбрасывали, и не на машину, а на асфальт...
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Василий

34 минуты назад
нaрод недaвно рaскрыли секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://gg.gg/dblog
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Царь Владимир-Безсменный

41 минуту назад
А что у нас хозяин Финика замолчал?
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