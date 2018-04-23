Общество
50 минут назад
Хозяин упавшего с 9 этажа кота уверяет, что животное выбросил в окно кто-то из его собутыльников
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А сам клянется, что любит кота
Как сообщал GOROD48, 19 апреля из окна 9 этажа дома №9а на капот "Инфинити" упал черный кот. К счастью, кот остался жив.
Как сообщил хозяин "Инфинити" у себя на страничке "Вконтакте", конфликт можно считать исчерпанным.
"Кот жив и здоров. Имя у него подходящее - Тайсон. Сам кушает, бегает и даже не хромает. Ударься бы он так об асфальт, ситуация была бы трагичнее. Наверное это первый в истории случай когда машина спасла кота, а не задавила его.
Хозяин клянётся что любит своё животное и никогда бы не причинил ему зла. Кто его скинул он не знает, видимо кто-то из собутыльников. Со слезами на глазах раскаивается в случившемся и обещает быть с котом внимательнее.
Ущерб причинённый автомобилю возместил в полном объёме. Всё, расходимся - Happy End!"
Как сообщил хозяин "Инфинити" у себя на страничке "Вконтакте", конфликт можно считать исчерпанным.
"Кот жив и здоров. Имя у него подходящее - Тайсон. Сам кушает, бегает и даже не хромает. Ударься бы он так об асфальт, ситуация была бы трагичнее. Наверное это первый в истории случай когда машина спасла кота, а не задавила его.
Хозяин клянётся что любит своё животное и никогда бы не причинил ему зла. Кто его скинул он не знает, видимо кто-то из собутыльников. Со слезами на глазах раскаивается в случившемся и обещает быть с котом внимательнее.
Ущерб причинённый автомобилю возместил в полном объёме. Всё, расходимся - Happy End!"
10 794
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