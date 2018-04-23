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36 минут назад
На Крымском мосту начали строить очистные сооружения
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На Крымском мосту началось сооружение очистных комплексов для ливневых вод. Об этом сообщает информационный центр проекта.
Около 40 локальных очистных сооружений ливневых стоков создаются на Крымском мосту для защиты акватории пролива, - сообщил инфоцентр "Крымский мост".
"Строители Крымского моста сооружают комплексы, которые обеспечат очистку ливневых вод с дорожного полотна и железной дороги. Многоуровневая глубокая очистка и обеззараживание стоков гарантируют максимальную степень защиты акватории Керченского пролива во время строительства и при эксплуатации моста в Крым", — информируют в центре.
Локальные очистные сооружения (ЛОС) Крымского моста представляют собой сертифицированное оборудование, которое выдерживает сейсмическую нагрузку в 10 баллов. Оно очищает поверхностные стоки до уровня водоема рыбохозяйственного назначения, объясняет эколог ФКУ Упрдор "Тамань" Оксана Фурсова.
Очистку ливневых вод после ввода моста в эксплуатацию обеспечат 20 ЛОСов под автодорогу и 18 — под железную дорогу. Вода будет собираться в закрытую сеть дождевой канализации через водоотводные воронки, расположенные с шагом около 50 метров вдоль дорожного полотна. Далее сток пойдет по подвесным лоткам, закрепленным под мостовыми пролетами в ЛОСы. В них сток пройдет несколько последовательных стадий очистки, затем уже очищенная вода будет обеззаражена с помощью ультрафиолетового излучения.
Всего планируется смонтировать 34 километра водоотводных лотков. Расчетный объем стока, отводимый ливневой канализацией, составляет 150 тысяч литров в час, максимальная мощность — более 160 тысяч литров в час. Разработанная система очистки согласована экспертами государственной экологической экспертизы и специалистами Федерального агентства по рыболовству. Безопасность строительно-монтажных работ в акватории Керченского пролива обеспечивают более 30 временных локальных очистных сооружений. Они очищают поверхностные стоки с временных объектов инфраструктуры стройки: проездов, технологических и складских площадок, пунктов размещения мостоотрядов, городков строителей.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему изначально планировали на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением графика и намереваются открыть движение уже в мае, - передает РИА-Новости.
"Строители Крымского моста сооружают комплексы, которые обеспечат очистку ливневых вод с дорожного полотна и железной дороги. Многоуровневая глубокая очистка и обеззараживание стоков гарантируют максимальную степень защиты акватории Керченского пролива во время строительства и при эксплуатации моста в Крым", — информируют в центре.
Локальные очистные сооружения (ЛОС) Крымского моста представляют собой сертифицированное оборудование, которое выдерживает сейсмическую нагрузку в 10 баллов. Оно очищает поверхностные стоки до уровня водоема рыбохозяйственного назначения, объясняет эколог ФКУ Упрдор "Тамань" Оксана Фурсова.
Очистку ливневых вод после ввода моста в эксплуатацию обеспечат 20 ЛОСов под автодорогу и 18 — под железную дорогу. Вода будет собираться в закрытую сеть дождевой канализации через водоотводные воронки, расположенные с шагом около 50 метров вдоль дорожного полотна. Далее сток пойдет по подвесным лоткам, закрепленным под мостовыми пролетами в ЛОСы. В них сток пройдет несколько последовательных стадий очистки, затем уже очищенная вода будет обеззаражена с помощью ультрафиолетового излучения.
Всего планируется смонтировать 34 километра водоотводных лотков. Расчетный объем стока, отводимый ливневой канализацией, составляет 150 тысяч литров в час, максимальная мощность — более 160 тысяч литров в час. Разработанная система очистки согласована экспертами государственной экологической экспертизы и специалистами Федерального агентства по рыболовству. Безопасность строительно-монтажных работ в акватории Керченского пролива обеспечивают более 30 временных локальных очистных сооружений. Они очищают поверхностные стоки с временных объектов инфраструктуры стройки: проездов, технологических и складских площадок, пунктов размещения мостоотрядов, городков строителей.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему изначально планировали на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением графика и намереваются открыть движение уже в мае, - передает РИА-Новости.
115