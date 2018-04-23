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Россияне запустили бумажные самолетики в поддержку Telegram
"Всех, кто поддерживает свободный интернет, призываем запустить из окна бумажный самолетик сегодня ровно в 7 вечера по местному времени", — написал Павел Дуров.
«Следующий раз? Воскресенье, 29 апреля в 19:00 по местному времени», — объявил он.
По словам Дурова, 22 апреля акция прошла в десятках городов России, он поблагодарил ее участников «за поддержку свободного интернета». Видеозаписи с этой акции он предложил публиковать с хэштегом #sundaypaperplane.
Дуров также предложил сообщать на адрес arequest2@gmail.com «инсайды о причинах, планах и методах блокировки».
Роскомнадзор начал блокировать Telegram по решению Таганского суда с 16 апреля. Представители Telegram ранее объясняли, что передать ключи шифрования третьей стороне технически невозможно, а также ссылались на Конституцию, которая защищает тайну переписки граждан.
Борясь с обходом блокировок, Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса, в том числе Amazon, Google и Microsoft. На утро 23 апреля, из-за этого были заблокированы около 17,9 миллиона IP-адресов, в том числе 69 IP-адресов сайта www.google.com из 600 известных.
В воскресенье, 22 апреля, Дуров объявил акцию «за свободный интернет», участники которой из разных городов России в 19:00 запустили бумажные самолетики. Основатель Telegram также призвал после акции «устроить субботник» — собрать запущенные самолетики.
Первая акция с запуском бумажных самолетиков в поддержку Telegram прошла 16 апреля на Лубянке, рядом со зданием ФСБ. 12 участников акции задержали полицейские. Двух активисток суд оштрафовал, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину и православного активиста Дмитрия Энтео приговорили к 100 часам обязательных работ, - передает "Дождь".