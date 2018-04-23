Спорт

25 минут назад

Сотрудница полиции из Липецка выиграла чемпионат России по панкратиону (ФОТО)

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#Панкратион #Анна Михайлова
Сотрудница полиции из Липецка выиграла чемпионат России по панкратиону (ФОТО)

Все четверо липчан вернулись домой с медалями.

В столице Адыгеи Майкопе завершился чемпионат России по панкратиону – древнейшему единоборству, входившему в программу еще древнегреческих Олимпиад.

Соревнования были главным этапом отбора на чемпионаты мира и Европы, поэтому на них пожаловало невероятное количество участников – 400 (!) бойцов из 36 регионов России.

Но даже такая высокая конкуренция не помешала спортсменам Липецкой области: все четверо наших земляков, участвовавших в соревнованиях, завоевали медали различного достоинства.

Особенно отличилась Анна Михайлова, которая стала чемпионкой страны в классическом панкратионе. Мама, воспитывающая ребенка, офицер полиции, умница и красавица провела три тяжелых боя, в каждом из которых добилась победы. Теперь обладательница «золотой» медали представит нашу страну и в чемпионате мира.

Среди ветеранов т.е. мастеров Владимир Сафонов занял первое место, а два других представителя нашего региона Анзор Пшиншев и Максим Сафонов завоевали по «бронзовой» награде.

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Спортсмены являются воспитанниками известного липецкого тренера Игоря Воротынцева, при этом участие в подготовке Михайловой принимал и Валерий Коростинский (на фото вверху), который является региональным представителем федерации панкратиона России в Липецкой области.

На нижнем снимке Анна Михайлова в форме сотрудника полиции.

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#Панкратион #Анна Михайлова

Комментарии (2)

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А мы подумали

9 минут назад
Что она с тренером-сенсеем на нижнем снимке....
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Бородач

11 минут назад
Хорошо, что написали про то что она на снимке в форме сотрудника полиции , а то можно было перепутать. ...
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