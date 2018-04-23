Репетиция парада Победы пройдёт на площади Победы 6-7 мая

В эти дни на площади Победы закроют движение транспорта на 2 часа.

Сегодня вице-мэр Липецка Евгений Павлов сообщил о том, что 6-7 мая на площади Победы в Липецке состоится репетиция парада Победы. В связи с этим движение транспорта по площади будет закрыто на два часа.



9 мая на параде Победы в Липецке на автомобилях военного времени провезут шесть фронтовиков. На площади Победы также будут установлены 120 стульев для ветеранов Великой Отечественной войны, которые по состоянию здоровья смогут принять участие в празднике.

