Общество

28 минут назад

Репетиция парада Победы пройдёт на площади Победы 6-7 мая

1 141
#Парад Победы
1

В эти дни на площади Победы закроют движение транспорта на 2 часа.

Сегодня вице-мэр Липецка Евгений Павлов сообщил о том, что 6-7 мая на площади Победы в Липецке состоится репетиция парада Победы. В связи с этим движение транспорта по площади будет закрыто на два часа.

9 мая на параде Победы в Липецке на автомобилях военного времени провезут шесть фронтовиков. На площади Победы также будут установлены 120 стульев для ветеранов Великой Отечественной войны, которые по состоянию здоровья смогут принять участие в празднике.
1 141
#Парад Победы
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

во сколько

2 минуты назад
репетиция
ответить

Еще в рубрике

В Липецке начнут раздавать георгиевские ленточки
#Георгиевские ленточки
3
В Липецке начнут раздавать георгиевские ленточки

48 минут назад

Общество
Пенсионерке вернули деньги за навязанный ей бытовой прибор
#прокуратура
Пенсионерке вернули деньги за навязанный ей бытовой прибор

сегодня, 10:32

Общество
Глава Липецка подписал распоряжение о прекращении отопительного сезона
#отопление
28
Глава Липецка подписал распоряжение о прекращении отопительного сезона

сегодня, 09:58

Общество
В Липецкой области разработают новую программу по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья
#жкх
3
В Липецкой области разработают новую программу по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья

сегодня, 09:38

Общество
В Липецких школах пройдет единый урок туризма
#туризм
1
В Липецких школах пройдет единый урок туризма

сегодня, 08:37

Общество
Липчане поддержали акцию в защиту мессенджера Telegram
#Telegram #Роскомнадзор
53
Липчане поддержали акцию в защиту мессенджера Telegram

вчера, 21:13

Общество