Пенсионерке вернули деньги за навязанный ей бытовой прибор

В прокуратуру Левобережного района Липецка обратилась 76-летняя пенсионерка, инвалид 2 группы, по вопросу нарушения ее прав потребителя индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Брянске.

Как установлено в ходе проверки, пожилая женщина приобрела универсальный детектор "Спасатель-М" стоимостью 5 990 рублей.

Совершить покупку бытового прибора пенсионерку убедила якобы работница газовой службы, которая зашла в квартиру под предлогом проверки газовой плиты и выявления утечки газа.

Проверяющая проинформировала пожилую женщину, что в ближайшее время всех собственников жилья обяжут приобрести такие приборы в связи с необходимостью обеспечить безопасность газового оборудования в жилых помещениях.

Узнав о стоимости прибора, 10 000 рублей, пенсионерка попыталась отказалась от его приобретения.

В ответ на это, продавец стала запугивать ее административной ответственностью за отказ от установки прибора и предложила приобрести товар со скидкой за 5 990 рублей.

Под напором продавца пенсионерка заплатила требуемую сумму, подписав, предложенные документы.

При этом покупателю не была предоставлена полная и достоверная информация, связанная с гарантийным обслуживанием прибора, сроке его службы, технических характеристиках, правилах и условиях эффективного и безопасного использования.

Цена товара многократно превышала цену аналогичных приборов, используемых в быту.

Более того, как выяснилось впоследствии, приобретенный детектор оказался неисправен.

Неоднократные обращения инвалида к предпринимателю с требованием о расторжении договора купли-продажи и возврате уплаченной суммы остались безрезультатными: предприниматель отказался забрать неисправный товар и вернуть деньги.

Между тем, заявительница проживает на небольшую пенсию, не имеет дополнительных доходов, а состояние ее здоровья требует значительных затрат на лечение.

В соответствии с Законом РФ "О защите прав потребителей" продавец обязан предоставить потребителю необходимую и достоверную информацию о своих товарах.

Между тем, способ продажи товара фактически лишил заявительницу возможности до заключения договора купли-продажи получить информацию, позволяющую разумно и свободно осуществить выбор товара.

В рамках полномочий по защите прав и законных интересов граждан прокурор в судебном порядке потребовал расторгнуть договор купли-продажи, обязав индивидуального предпринимателя вернуть покупательнице уплаченные ею денежные средства, также возместить причиненный моральный вред в размере 10 тыс. рублей.

Вступившее в законную силу судебное решение было направлено для исполнения в Управление Федеральной службы судебных приставов по Брянской области по месту регистрации ответчика.

Проявляя последовательную позицию по защите прав инвалида, прокурор взял на контроль исполнение судебного решения.

В настоящее время права пенсионерки восстановлены, ей возвращены денежные средства за навязанный неисправный бытовой прибор, а также возмещен моральный вред, причиненный нарушением ее прав потребителя, сообщает прокуратура Липецкой области.