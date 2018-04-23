Спорт

сегодня, 10:28

Боксеры-энтузиасты из Добринки произвели фурор на крупном турнире (ФОТО)

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#Бокс #Добринка
Боксеры-энтузиасты из Добринки произвели фурор на крупном турнире (ФОТО)

Все «семеро смелых» вернулись домой с наградами.

В Борисоглебске Воронежской области завершился межрегиональный турнир по боксу, посвященный памяти первого местного тренера по этому виду спорта Станислава Ступникова. Липецкую область достойно представила команда из Добринки.

Как рассказал GOROD48 тренер Александр Полетаев, все семеро ездивших в соседний регион боксеров вернулись домой с наградами. На счету добринцев 3 «золотые», 3 «серебряные» и 1 «бронзовая» медаль.

Особенно хочется отметить победителя среди юношей 2007-08 г.р. в весе до 46 кг Алексея Крутских. В первом бою ему досталась нелегкая задача боксировать с местным спортсменов, а во втором – с представителем Воронежа. Но оба поединка юный боксер выиграл досрочно нокаутами.

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Первые места заняли Артем Спирин (2007-08 г.р., 52,5 кг) и самый юный участник команды 7-летний Артем Ночевкин (36 кг). При этом Ночевкин провел один бой, ставший для него первым в жизни на соревнованиях.

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Вторые места заняли Даниил Полетаев (2005-06 г.р., до 48 кг), Андрей Лесных (2009-10 г.р., до 28 кг) и Евгений Павлов (2007-08 г.р., до 30 кг), проведший три боя. Третьим финишировал Антон Бурлаков (2005-06 г.р., до 44 кг).

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Успех сельских боксеров следует признать значительным, ведь у них в конкурентах значились спортсмены из Воронежской, Тамбовской, Курской, Саратовской областей.

Добринская школа бокса – одна из самых молодых в нашем регионе. Занятия под руководством Александра Полетаева проходят на местном стадионе и в ФОК поселка Плавица. По словам тренера, занимающихся пока немного – примерно полтора десятка человек. Все потому, что подготовка проходит в основном на энтузиазме, а боксерам хотелось бы большего внимания со стороны местных властей.

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#Бокс #Добринка

Комментарии (4)

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Физкультурник

2 минуты назад
В 10-11 лет выиграть нокаутом? Журналюги что-то явно напутали!
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Санчес

14 минут назад
Красавцы!!! Удачи в дальнейшем парни!!!
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Куларес

49 минут назад
Ребята молодцы,успехов останавливайтесь на достигнутом ,продолжайте тренироваться!
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Владимир

сегодня, 10:38
молодцы, так держать
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