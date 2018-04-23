Происшествия

сегодня, 10:15

В столкновении с трактором погиб 78-летний водитель легковушки

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#дтп
В столкновении с трактором погиб 78-летний водитель легковушки

За прошедшие трое суток на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 3434 нарушения ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 26, неиспользование ремней безопасности – 185, превышение скорости – 2143, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 95.

20 апреля в Липецке в 7.40 на пр. Кувшинова 45-летний водитель «Субару» вне пешеходного перехода допустил наезд на 13-летнего подростка, который получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

В тот же день в Ельце в 17.15 на ул. Коммунаров 31-летний водитель «Шевроле» по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся с мотоциклом под управлением 16-летнего подростка, который с травмами был госпитализирован.

21 апреля в Тербунском районе на автодороге Хлевное – Тербуны 78-летний водитель ВАЗ-2114 столкнулся с трактором под управлением 59-летнего мужчины. В результате водитель «четырнадцатой» получил смертельную травму.

В тот же день в селе Волово в 23.30 на ул. Заречной 37-летний водитель СЕАЗа не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. От полученных травм мужчина скончался на месте.

22 апреля в Липецке в 21.51 на ул. Циолковского 66-летний водитель ГАЗ-3261 столкнулся с «Ладой-Приорой» под управлением 22-летнего парня, который, в свою очередь, столкнулся со стоящим УАЗом. В результате водитель и два пассажира «Приоры» с различными травмами госпитализированы, еще один пассажир этого автомобиля, а так же водитель и два пассажира ГАЗа после оказания помощи отпущены.

Тогда же в Ельце в 18.30 на ул. Ленина 30-летний водитель «Ховера» допустил наезд на 13-летнюю девочку, которая получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

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#дтп

Комментарии (1)

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BLOOD_JO

51 минуту назад
Может дедушке плохо стало и он непроизвольно трактор поймал.
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