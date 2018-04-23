Глава Липецка подписал распоряжение о прекращении отопительного сезона

Батареи в квартирах горожан остынут завтра.

Как стало известно GOROD48, сегодня глава Липецка Сергей Иванов подпишет распоряжение о прекращении отопительного сезона с завтрашнего дня. Управляющие компании со вторника начнут перекрывать подачу тепла в квартиры липчан.



В детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования, Домах культуры, поликлиниках и больницах тепло будут отключать в соответствии с заявками их руководителей.



В свою очередь, компания "Квадра" готовит список жилых массивов, в которых вместе с теплом будет отключена горячая вода (пока монополист не сообщает о микрорайонах, жители которых останутся без этого ресурса, согласовывая этот список с департаментом ЖКХ мэрии).

