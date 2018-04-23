Общество

сегодня, 09:58

Глава Липецка подписал распоряжение о прекращении отопительного сезона

28 2158
#отопление
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Глава Липецка подписал распоряжение о прекращении отопительного сезона

Батареи в квартирах горожан остынут завтра.

Как стало известно GOROD48, сегодня глава Липецка Сергей Иванов подпишет распоряжение о прекращении отопительного сезона с завтрашнего дня. Управляющие компании со вторника начнут перекрывать подачу тепла в квартиры липчан.

В детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования, Домах культуры, поликлиниках и больницах тепло будут отключать в соответствии  с заявками их руководителей.

В свою очередь, компания "Квадра" готовит список жилых массивов, в которых вместе с теплом будет отключена горячая вода (пока монополист не сообщает о микрорайонах, жители которых останутся без этого ресурса, согласовывая этот список с департаментом ЖКХ мэрии).
28 2158
#отопление
3

Комментарии (28)

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Нюша

8 минут назад
На домах стоят общедомовые приборы учета. Контролируйте их показания и никто с вас лишнего не возьмет. Выберите старшего по дому, чтобы он контролировал показания счетчиков подачи воды, эл. энергии и т.д. и все будет нормально.
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Пенсионер

8 минут назад
Если в этом году горячую воду будут опять два раза отключать по месяцу, надо на митинг будет выходить против произвола Квадры!!! Нигде в России такого нет, только над липчанами издеваются.
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старик

15 минут назад
Уважаемый господин Иванов! Судя по прошлому году, люди Вам не безразличны.Не отключайте тепло, хотя бы дня два-три.Ведь реально холодно пока.
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Ирина Ивановна

15 минут назад
Коломыцева, ты, как и большинство пишущих здесь - ссы.кло кухонное. Дальше своей квартиры нос не показываешь.
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Опять 25

16 минут назад
У него с головой всё в порядке? Зачем в заморозки отключать отопление?
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факт

19 минут назад
Комментаторы, мер и прочие ,особо одаренные слуги народа, мерзнуть не будут- они живут в домах с индивидуальной котельной, от Квадры не зависят- им не мерзнуть, как нам. Это мы, горожане, живем в квартирах со всеми удобствами, но то отопления в холод нет, то горячей воды- в жару и в холод.
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совесть

28 минут назад
Вот она и экономия! Выставить счет жильцам за полный месяц , а услугу оказать 23 дня. Это мошенничество, граждане, а не экономия!!! То есть для Квадры экономия : газ и прочие энергоносители сэкономит и плюс с жителей горда лишнее возьмут. Бизнес по- российски :" получить прибыль путем обмана плательщиков".
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Да

38 минут назад
Услышь ты Иванов народ. Будь человеком, оставь батареи до конца месяца, ради малых детей прошу. Ведь холодно, опять пойдут болезни. Будь человеком топи до тепла.
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Вопрос

42 минуты назад
За 6 дней сделают перерасчет за неоказанную услугу? Вон выше новость-наказали людей за навязанную услугу бабуле. А тут не то ,чо не нужная,а вообще нет этой услуги!!!
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Зоолог

43 минуты назад
Коломыцева, чё т у тебя нос красный как огурец, ты наверно алкоголичка?
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