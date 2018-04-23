Полицейские нашли похитительницу телефона и любителя норковых шуб

В Липецке раскрыты две ранее совершенные кражи.

Полицейские задержали подозреваемых в кражах из автомобиля и жилого дома.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, первая из краж было совершена 15 апреля. Из автомобиля "Фольксваген Поло" на проспекте Победы похитили сотовый телефон. По подозрению в краже задержана 37-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело.



3 марта из жилого дома на улице 8 марта украли две норковые шубы. Оперативникам уголовного розыска удалось установить, что преступление совершил ранее судимый за кражу 29-летний липчанин. Мужчина задержан, он также стал фигурантом уголовного дела.