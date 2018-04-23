В Липецких школах пройдет единый урок туризма

«Удивительное путешествие по Липецкой земле» – под таким названием 27 апреля во всех школах региона пройдет единый областной урок, на котором учащимся 7-8 классов расскажут о наиболее значимых и привлекательных для туристов достопримечательностях Липецкой земли.

Как сообщают в управлении образования и науки Липецкой области, форма урока – заочная экскурсия, представленная в виде презентации и видеороликов, – позволит ребятам познакомиться с историческими, культурными и природными объектами Липецкой области.

Старт областного единого урока «Удивительное путешествие по Липецкой земле» пройдет в школе № 29 Липецка. Для участников мероприятия будет организована выставка, а экскурсию проведет лучший гид-переводчик России, заместитель директора Липецкого областного краеведческого музея Елена Володченкова.

Липецкий край удивительный и самобытный. Здесь немало уникальных природных зон, красивых архитектурных сооружений и объектов культурного наследия – старинных храмов, дворянских усадеб, музеев, многие из которых сохранились в первозданном виде или были восстановлены.

Очень важно прививать детям любовь к родной земле, воспитывать в них патриотизм. С этой целью и будет проводиться единый областной урок «Удивительное путешествие по Липецкой земле», который окажет влияние на формирование гражданско-патриотических и культурно-исторических ценностей у подрастающего поколения.

В проведении открытого урока примут участие представители администрации Липецкой области, органов исполнительной власти и местного самоуправления.

В рамках проведения областного единого урока «Удивительное путешествие по Липецкой земле» во всех школах региона пройдут «открытые уроки», на которых, ученикам расскажут различных интересных местах региона. Содержание уроков будет включать информацию об историческом и культурном наследии города Ельца, города Задонска и его окрестностей, посёлка Лев Толстой, о мемориальном комплексе «Высота Огурец» в Воловском районе, о заповедных местах Липецкой области: государственный заповедник «Галичья гора» и природный парк «Олений» в с. Никольское Краснинского района, а также иных достопримечательностях Липецкой области.