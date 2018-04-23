В России

сегодня, 08:18

Послов РФ и США пригласили поучаствовать в телемосте к годовщине «Встречи на Эльбе»

182
Послов РФ и США пригласили поучаствовать в телемосте к годовщине «Встречи на Эльбе»

Видеоконференция с участием российского посла в США Анатолия Антонова и, возможно, посла США в России Джона Хантсмана, состоится во вторник, 24 апреля. Она будет приурочена к годовщине исторической «Встречи на Эльбе», сообщает газета «Известия».

Американская сторона пока не дала своего согласия на участие, но и отказа также не было.

«В ходе мероприятия будет проведен прямой телемост Москва–Вашингтон (Арлингтонское кладбище), что позволит организовать общение с американской стороной», — рассказал журналистам дипломатический источник.

25 апреля 1945 года войска СССР встретились с американскими на реке Эльба. После этой встречи вооруженные силы Германии были расколоты на две части — северную и южную. Эта дата навсегда вошла в историю и стала символом общей победы союзников над фашизмом.

182

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Вселенский патриархат рассмотрел запрос Порошенко об отдельной церкви‍
#Порошенко #церковь
Вселенский патриархат рассмотрел запрос Порошенко об отдельной церкви‍

21 минуту назад

В России
ЦБ ожидает роста оплаты труда бюджетников на 13–15% в 2018 году
ЦБ ожидает роста оплаты труда бюджетников на 13–15% в 2018 году

сегодня, 08:09

В России
Актрису Нину Дорошину похоронят во вторник на Пятницком кладбище
#Прощание с Дорошиной
Актрису Нину Дорошину похоронят во вторник на Пятницком кладбище

вчера, 15:09

В России
Роскомнадзор объяснил блокировку ip-адресов Google‍
#Роскомнадзор #блокировка #Google‍
1
Роскомнадзор объяснил блокировку ip-адресов Google‍

вчера, 14:33

В России
В Москве в результате урагана погибла 2-летняя девочка
#Ураган в Москве
В Москве в результате урагана погибла 2-летняя девочка

вчера, 09:57

В России
В результате урагана в Москве пострадали пять человек
#Ураган в Москве
В результате урагана в Москве пострадали пять человек

21.04.2018 18:42

В России