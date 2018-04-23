Послов РФ и США пригласили поучаствовать в телемосте к годовщине «Встречи на Эльбе»

Видеоконференция с участием российского посла в США Анатолия Антонова и, возможно, посла США в России Джона Хантсмана, состоится во вторник, 24 апреля. Она будет приурочена к годовщине исторической «Встречи на Эльбе», сообщает газета «Известия» .

Американская сторона пока не дала своего согласия на участие, но и отказа также не было.

«В ходе мероприятия будет проведен прямой телемост Москва–Вашингтон (Арлингтонское кладбище), что позволит организовать общение с американской стороной», — рассказал журналистам дипломатический источник.

25 апреля 1945 года войска СССР встретились с американскими на реке Эльба. После этой встречи вооруженные силы Германии были расколоты на две части — северную и южную. Эта дата навсегда вошла в историю и стала символом общей победы союзников над фашизмом.