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ЦБ ожидает роста оплаты труда бюджетников на 13–15% в 2018 году

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ЦБ ожидает роста оплаты труда бюджетников на 13–15% в 2018 году

Зарплаты бюджетников в среднем за 2018 год вырастут на 13–15%, что превысит прогнозируемую инфляцию в 3,5 раза. Об этом говорится в обзоре Банка России «О чем говорят тренды», с которым ознакомились «Известия». 

Отмечается, что рост выплат в основном будет достигнут за счет повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума и выполнения майских указов президента РФ Владимира Путина. 

Эксперты Центробанка подсчитали, что оплата труда вырастет на 1,5–2,9 п.п., так как с 1 мая минимальную зарплату поднимут до 11,1 тыс. рублей. При этом в 2019 году индексация заработных плат снизится до уровня ожидаемой инфляции в 4%.

В обзоре также говорится о том, что зарплаты вырастут не только в бюджетном секторе — коммерческие организации также увеличат материальное вознаграждение своим сотрудникам. По данным экспертов, это будет связано с дефицитом кадров и ростом конкуренции за квалифицированных работников в отдельных отраслях, пишут "Известия".

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