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Липчане добыли победы в грандиозном бойцовском шоу в Воронеже, которое вел Сергей Бадюк

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#Смешанные единоборства #бойцовское шоу
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Липчане добыли победы в грандиозном бойцовском шоу в Воронеже, которое вел Сергей Бадюк

Украшением вечера стал бой за звание Интерконтинентального чемпиона мира по смешанным единоборствам.

Липецкие бойцы стали участниками бойцовского шоу «Champions Team Promotion», которое прошло в Воронеже.

Как отметили организаторы, такого серьезного события до сих пор не было в мире единоборств столицы Черноземья: на ринге, установленном на арене воронежского цирка (!), зрители увидели 13 поединков по различным бойцовским дисциплинам – на них ушло около трех часов.

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Липчанин Михаил Дриновский.

Липчане не остались без наград. «Играющему тренеру» нашей команды Михаилу Дриновскому даже не пришлось проводить бой. Все дело в том, что его предполагаемый соперник Юрий Быбочкин из Белоруссии, приехав в Воронеж и пройдя взвешивание, решил … не драться с Дриновским.

По одной из версий, его не устроили правила, ведь после перехода бойцов в партер были предусмотрены 10 секунд только борьбы. Быбочкину борьба бала не нужна вовсе, он – чемпион Европы по К-1. К слову о решении не выходить на бой белорус объявил… всего за час до начала и найти замены было просто нереально. В итоге Дриновский был объявлен победителем.

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Взвешивание. Бабочкин (справа) еще полон сил и задора.

А вот его ученик Максим Навражный выступил в бою с одноклубником «Последнего Императора» Федора Емельяненко Иваном Зуевым из Старого Оскола. Этот бой получился одним из самых упорных: два раунда по 5 минут не выявили победителя, и в итоге судьи были вынуждены назначить экстрараунд, в котором активнее оказался Максим и принес липецкой команде победу.

Приняла участие в соревнованиях и наша представительница прекрасной половины Дарья Жданова, которая показала зрелищный и упорный бой с чемпионкой России по ушу-саньда Екатериной Зуевой все-таки уступила. Не последним фактором стало то, что Жданова оказалась на 4 кг легче своей соперницы.

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Некоторым утешением стало совместное фото со «звездой» силовых видов спорта и единоборств, обладателем 5 дана по IKO карате, мастером спорта по тхэквондо, многократным победителем первенства мира по армлифтингу (виду спорта, направленному на силу захвата) Сергеем Бадюком, который в Воронеже был ведущим бойцовского вечера.

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Реклама вечера. Михаил Дриновский (второй справа) на плакате рядом с Бадюком.

Остается добавить, что в главном бою вечера за звание Интерконтинентального чемпиона мира грозный поляк Бартош Батра по прозвищу «Крокодил победил бойца из Дагестана Ильмиямина Джаватова, мастера спорта по самбо и боксу.

Любопытно, что главный бой тоже оказался под угрозой срыва. Староосколец Арсен Микиганов отказался противостоять Бартре, но сделал это за сутки до боя и организаторы оперативно нашли замену.

Фото предоставлено участниками соревнований.

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#Смешанные единоборства #бойцовское шоу
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