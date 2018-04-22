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В мусорных баках пусто, зато вокруг - густо

2 478
#мусор
В мусорных баках пусто, зато вокруг - густо

Крупногабаритный, строительный мусор из Студгородка не вывозят

Как сообщают наши читатели, "...возле дома студенческий городок 13 царит полное безобразие. Мусорные баки вывозятся регулярно а вот то, что вокруг продолжает гнить и никому нет дела".

Действительно, зеленые пластиковые баки стоят как образец чистоты, даже отдельный контейнер для пластиковых бутылок присутствует, все как, в каких-нибудь цивилизованных европах, а вот вокруг - все, что осталось от ремонтов, замен дверей, замены мебели, другими словами - привычная матушка-Россия, и извечный русский вопрос: "Кто виноват, и что делать?"
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#мусор

Комментарии (2)

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999

47 минут назад
Жильцы в а...уе, - кто же столько понас...ал? Наверно, Путин!
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Неделина

56 минут назад
Неделина 20 магазин покуайка. С торца магазина куча и она разлетаются по территории. И эта куча уже почти месяц, раньше стояли ящики но видно магазину надоело платить и решили валить прям на асфальт в углу. И ведь не одна проверка не приезжает хотя жильцы пишут. Но видно бесполезно. Эта куча начала издавать запахи.
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