В мусорных баках пусто, зато вокруг - густо

Крупногабаритный, строительный мусор из Студгородка не вывозят

Как сообщают наши читатели, "...возле дома студенческий городок 13 царит полное безобразие. Мусорные баки вывозятся регулярно а вот то, что вокруг продолжает гнить и никому нет дела".



Действительно, зеленые пластиковые баки стоят как образец чистоты, даже отдельный контейнер для пластиковых бутылок присутствует, все как, в каких-нибудь цивилизованных европах, а вот вокруг - все, что осталось от ремонтов, замен дверей, замены мебели, другими словами - привычная матушка-Россия, и извечный русский вопрос: "Кто виноват, и что делать?"

