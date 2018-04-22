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Британия заявила о причастности бывшего агента ФСБ к отравлению Скрипаля

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#Дело Скрипаля
Британия заявила о причастности бывшего агента ФСБ к отравлению Скрипаля

Контртеррористическая полиция Великобритании подозревает, что к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии может быть причастен бывший агент ФСБ России с позывным Гордон. Об этом сообщает газета The Mirror.

Полиция Великобритании установила личность человека, отравившего бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Об этом сообщает газета The Mirror.

По данным издания, основным подозреваемым является 54-летний «бывший шпион ФСБ» с позывным «Гордон». Мужчина также скрывался под именем Михаил Савицкис и еще двумя псевдонимами. Эту информацию полиция получила после пятичасового допроса перебежчика — бывшего агента КГБ Бориса Карпичкова.

Карпичков утверждает, что знал этого мужчину с 1990-х годов. По его словам, «Гордон» отучился в Риге на юриста, к концу холодной войны имел звание майора КГБ, затем вступил в ФСБ, всегда выдавал себя за успешного бизнесмена, - передает Lenta.ru.

Всего же, по данным контртеррористической полиции, за покушением на Скрипаля стояла группа из шести человек. Спецслужбы опасаются, что бывший агент ФСБ уже мог вернуться обратно в Россию.

21 апреля газета The Daily Telegraph сообщала, что британская полиция определила основных подозреваемых по делу об отравлении. По основной версии, Скрипали были отравлены в их доме в Солсбери ударной боевой группой, направленной в Англию российскими властями.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Они находились несколько недель в коме, но затем пошли на поправку. Британские власти утверждают, что их отравили нервно-паралитическим газом семейства «Новичок», и возлагают на Россию вину за покушение. Москва отрицает все обвинения. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что в атаке на Скрипалей применялся токсин указанного класса, однако не установила его российское происхождение.
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#Дело Скрипаля

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