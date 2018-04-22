Липчанин добыл звание мастера спорта по рукопашному бою

В турнире в Воронеже выступали спортсмены из 40 регионов России.

Полку липецких мастеров спорта по рукопашному бою прибыло. 20-летний Иван Неснов (на фото с красным поясом) сегодня выиграл Всероссийский турнир в Воронеже, посвященный памяти сотрудников воронежского СОБР, погибших при исполнении служебно-боевых задач.

Помимо «золотой» медали наш земляк, выступавший самой легкой весовой категории до 55 кг, получил право на почетный мастерский титул.

Как рассказал GOROD48 тренер победителя Михаил Дриновский, бои проходили два дня. Вчера Неснов победил троих противников, а финал был вынесен на воскресение. Соперник из Курска тоже очень хотел победить, но Иван выиграл досрочно при помощи удушающего приема (см. видео).

Радость спортсмена разделили его тренеры Михаил Дриновский и Сергей Шушпанов.

Остается добавить, что поскольку турнир в Воронеже был мастерским, то он собрал огромное количество участников из 40 регионов (!) страны.