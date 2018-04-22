В России

43 минуты назад

Роскомнадзор объяснил блокировку ip-адресов Google‍

163
#Роскомнадзор #блокировка #Google‍
Роскомнадзор объяснил блокировку ip-адресов Google‍

Роскомнадзор подтвердил, что заблокировал часть ip-адресов Google, потому что он «продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России».

Роскомнадзор сообщил о блокировке некоторых IP-адресов Google, которые использует Telegram, - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его аккаунте во "Вконтакте".

"Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

"Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России", - объсянили свое решение в Роскомнадзоре.

Таганский суд Москвы 13 апреля принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России. 16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram.

По данным владельца Telegram Павла Дурова, с начала недели Роскомнадзор заблокировал 18 млн IP-адресов компаний, в том числе Amazon, Google и Microsoft, которые мессенджер использовал для обхода блокировок. В связи с этим несколько десятков сторонних ресурсов, находящихся на данных адресах, также пострадали от действий российского надзорного органа.

При этом Telegram, несмотря на усилия Роскомнадзора по его блокировке, пока сохраняет работоспособность, - передает "Интерфакс".
163
#Роскомнадзор #блокировка #Google‍

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Актрису Нину Дорошину похоронят во вторник на Пятницком кладбище
#Прощание с Дорошиной
Актрису Нину Дорошину похоронят во вторник на Пятницком кладбище

8 минут назад

В России
В Москве в результате урагана погибла 2-летняя девочка
#Ураган в Москве
В Москве в результате урагана погибла 2-летняя девочка

сегодня, 09:57

В России
В результате урагана в Москве пострадали пять человек
#Ураган в Москве
В результате урагана в Москве пострадали пять человек

вчера, 18:42

В России
Умерла российская артистка Нина Дорошина
#Умерла Нина Дорошина
Умерла российская артистка Нина Дорошина

вчера, 18:36

В России
В Татарстане мужчина и ребенок погибли под колесами поезда
#Татарстан
В Татарстане мужчина и ребенок погибли под колесами поезда

вчера, 12:18

В России
Во Владивостоке начата проверка после обрушения части здания
#Владивосток #обрушение
Во Владивостоке начата проверка после обрушения части здания

вчера, 11:46

В России