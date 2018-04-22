43 минуты назад
Роскомнадзор объяснил блокировку ip-адресов Google
Роскомнадзор подтвердил, что заблокировал часть ip-адресов Google, потому что он «продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России».
"Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации", - отмечается в сообщении.
"Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России", - объсянили свое решение в Роскомнадзоре.
Таганский суд Москвы 13 апреля принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России. 16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram.
По данным владельца Telegram Павла Дурова, с начала недели Роскомнадзор заблокировал 18 млн IP-адресов компаний, в том числе Amazon, Google и Microsoft, которые мессенджер использовал для обхода блокировок. В связи с этим несколько десятков сторонних ресурсов, находящихся на данных адресах, также пострадали от действий российского надзорного органа.
При этом Telegram, несмотря на усилия Роскомнадзора по его блокировке, пока сохраняет работоспособность, - передает "Интерфакс".