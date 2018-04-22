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«Мотобратия во Христе» проедут по Липецку

13 431
#байкеры #мотопробег
«Мотобратия во Христе» проедут по Липецку

1 мая православные байкеры отметят мотопробегом и посещением храмов

Как сообщает сообщество "Мотобратия во Христе". г. Липецк", 1 мая состоится прибытие колонны мотоциклистов посвящённой ежегодному мотопробегу «Мы наследники Великой Победы», организатором которого является о.Георгий из Ахтубинской епархии и байк-клуб "Мотобратия во Христе".

Состоится проезд колонны по Липецку с посещением Вечного огня на площади Героев и местных храмов. 
13 431
#байкеры #мотопробег

Комментарии (13)

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коломыцева

14 минут назад
Aсфальт протрезвеет и сопьётся до днища. Аминь
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Сони

18 минут назад
а поп Никон поедет на Харлее ?
ответить

Олег

36 минут назад
С каких пор черти "во христе" стали?
ответить

воронцова надя

47 минут назад
чур меня чур....
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каких только клоунов нет

56 минут назад
во христе
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Эта 314дабратия уже затрахала

57 минут назад
каждую ночь носятся с ревом,уроды.
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Просто Виктор

59 минут назад
А в чём смысл этой ездобратии и зачем она нужна?
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Гость из липецка

сегодня, 14:14
Много лет назад устраивали концерт '' рок против наркотиков'' . Просто вспомнилось когда читал статью
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Animal planet.

сегодня, 14:13
Название такое жесть.
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!

сегодня, 14:09
"Мотобратия во Христе" - такое возможно только в Стране дураков!
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