Общество
сегодня, 13:56
«Мотобратия во Христе» проедут по Липецку
13 431
1 мая православные байкеры отметят мотопробегом и посещением храмов
Как сообщает сообщество "Мотобратия во Христе". г. Липецк", 1 мая состоится прибытие колонны мотоциклистов посвящённой ежегодному мотопробегу «Мы наследники Великой Победы», организатором которого является о.Георгий из Ахтубинской епархии и байк-клуб "Мотобратия во Христе".
Состоится проезд колонны по Липецку с посещением Вечного огня на площади Героев и местных храмов.
Состоится проезд колонны по Липецку с посещением Вечного огня на площади Героев и местных храмов.
13 431
коломыцева
Сони
Олег
воронцова надя
каких только клоунов нет
Эта 314дабратия уже затрахала
Просто Виктор
Гость из липецка
Animal planet.
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