Общество

сегодня, 13:41

Липецкие коммунисты возложили цветы к памятнику Ленину

5 387
#Ленин
Липецкие коммунисты возложили цветы к памятнику Ленину

Сегодня 148-я годовщина со дня рождения Владимира Ленина

Липецкие коммунисты сегодня отметили день рождения своего вождя возложением цветов к подножию его памятника на площади Ленина.

Как сообщают коммунисты на своей страничке "ВКонтакте", "торжественное возложение цветов также состоялось во всех городах и райцентрах Липецкой области. У всех памятников и бюстов В.И. Ленина в Липецке. Всего на территории Липецкой области около сотни памятников В.И. Ленину.

На возложение в Липецке собралось более полусотни коммунистов и комсомольцев города. Корзину цветов возложили активисты областной организации «Союз советских офицеров». 

Следует отметить, что накануне годовщины со дня рождения Владимира Ильича, были приведены в порядок несколько его памятников в областном центре".

Фото: vk.com
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#Ленин

Комментарии (5)

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123

54 минуты назад
Ленину в мавзолее пора освобождать место для другого Вовы...
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Сергей 13

сегодня, 14:13
скажите им что Ленина там нет, он в Москве, -Наш Ленин и после смерти живее всех живых,а таких,как Ваши,и при жизни не очень помнят.
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скажите им что Ленина там нет, он в Москве

сегодня, 14:08
ваш Ленин-Бланк лежит в костюмчике непохороненный в комнатке и его там за деньги показывают всем желающим
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Правда

сегодня, 14:03
скажите им что Ленина там нет, он в Москве, а сам из какой секты? Уже по нику все понятно
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скажите им что Ленина там нет, он в Москве

сегодня, 13:49
секта свидетелей Бланка-Джугашвили. И в ураган им нет покоя
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