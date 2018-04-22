Общество
сегодня, 13:41
Липецкие коммунисты возложили цветы к памятнику Ленину
Сегодня 148-я годовщина со дня рождения Владимира Ленина
Липецкие коммунисты сегодня отметили день рождения своего вождя возложением цветов к подножию его памятника на площади Ленина.
Как сообщают коммунисты на своей страничке "ВКонтакте", "торжественное возложение цветов также состоялось во всех городах и райцентрах Липецкой области. У всех памятников и бюстов В.И. Ленина в Липецке. Всего на территории Липецкой области около сотни памятников В.И. Ленину.
На возложение в Липецке собралось более полусотни коммунистов и комсомольцев города. Корзину цветов возложили активисты областной организации «Союз советских офицеров».
Следует отметить, что накануне годовщины со дня рождения Владимира Ильича, были приведены в порядок несколько его памятников в областном центре".
Фото: vk.com
Как сообщают коммунисты на своей страничке "ВКонтакте", "торжественное возложение цветов также состоялось во всех городах и райцентрах Липецкой области. У всех памятников и бюстов В.И. Ленина в Липецке. Всего на территории Липецкой области около сотни памятников В.И. Ленину.
На возложение в Липецке собралось более полусотни коммунистов и комсомольцев города. Корзину цветов возложили активисты областной организации «Союз советских офицеров».
Следует отметить, что накануне годовщины со дня рождения Владимира Ильича, были приведены в порядок несколько его памятников в областном центре".
Фото: vk.com
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Сергей 13
скажите им что Ленина там нет, он в Москве
Правда
скажите им что Ленина там нет, он в Москве