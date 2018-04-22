Происшествия

сегодня, 13:23

Ветер в Липецке продолжает валить заборы

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#ветер
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Ветер в Липецке продолжает валить заборы

Пострадали ограждения нескольких строек

В центре Липецка воздушная стихия не пощадила заборы на стройках. 

Так на улице Нижняя Логовая ветер вырвал металлическое ограждение из земли вместе с арматурой. Забор завалился на стройплощадку. 

Еще один забор лег на улице Плеханова в районе Липецкого городища. Здесь стальные листы были прибиты к деревянному основанию. В итоге конструкция не выдержала порывов ветра и развалилась. Сейчас одна часть забора легла на тоненькое деревце, остальная – лежит на земле.

Как сообщал GOROD48, ранее ветер свалил забор в микрорайоне "Елецкий", при этом был поврежден автомобиль. 
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#ветер
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Комментарии (6)

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Ланик

10 минут назад
Строить нужно интенсивнее дома, чтобы подобные заборишки ветер не валял!
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коломыцева

11 минут назад
Там под заборами четкий Ашотик и Калдырь с 15- микрорайона сношаются. Не мешайте, оставшиеся добрые люди.
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ММ

36 минут назад
Кто назвал это посмешище забором? Оно от чиха бы упало.
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Гость

сегодня, 13:41
Забор если правильно стоял бы то не повалился и не было пустых слов
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Кук

сегодня, 13:33
Новодел!
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сам

сегодня, 13:32
бог против этой стройки
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