Происшествия
сегодня, 13:23
Ветер в Липецке продолжает валить заборы
Пострадали ограждения нескольких строек
В центре Липецка воздушная стихия не пощадила заборы на стройках.
Так на улице Нижняя Логовая ветер вырвал металлическое ограждение из земли вместе с арматурой. Забор завалился на стройплощадку.
Еще один забор лег на улице Плеханова в районе Липецкого городища. Здесь стальные листы были прибиты к деревянному основанию. В итоге конструкция не выдержала порывов ветра и развалилась. Сейчас одна часть забора легла на тоненькое деревце, остальная – лежит на земле.
Как сообщал GOROD48, ранее ветер свалил забор в микрорайоне "Елецкий", при этом был поврежден автомобиль.
Так на улице Нижняя Логовая ветер вырвал металлическое ограждение из земли вместе с арматурой. Забор завалился на стройплощадку.
Еще один забор лег на улице Плеханова в районе Липецкого городища. Здесь стальные листы были прибиты к деревянному основанию. В итоге конструкция не выдержала порывов ветра и развалилась. Сейчас одна часть забора легла на тоненькое деревце, остальная – лежит на земле.
Как сообщал GOROD48, ранее ветер свалил забор в микрорайоне "Елецкий", при этом был поврежден автомобиль.
Ланик
коломыцева
ММ
Гость
Кук
сам