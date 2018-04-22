Происшествия

сегодня, 12:30

Липчане продолжают воровать в Ростове

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#кража
Липчане продолжают воровать в Ростове

На этот раз липчанин украл сотовый телефон

В Отдел полиции № 3 УМВД России по городу Ростову-на-Дону обратилась женщина с заявлением о пропаже мобильного телефона.

Полицейские выяснили, что злоумышленник зашел в магазин электроники под видом покупателя, в котором работала потерпевшая. Женщина положила телефон на свой рабочий стол и отошла в сторону. Подозреваемый, заметив, что женщина отвлеклась, подошел к её столу и забрал гаджет. Когда продавец обнаружила пропажу, фигурант уже скрылся с места преступления. Общая сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых задержали 38-летнего жителя города Липецка, ранее уже судимого по аналогичной статье.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Неделей ранее в Ростове двое липчан в ювелирном магазине, при помощи крючка из проволоки украли золотое кольцо.



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#кража

Комментарии (1)

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BLOOD_JO

7 минут назад
А где воровать лучше?
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