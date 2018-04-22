Происшествия
сегодня, 12:12
Забор в Липецке упал на машину с воронежским номером
Ветер продолжает приносить проблемы
Как сообщал GOROD48, вчера в Липецке, в микрорайоне "Елецкий" ветер повалил более ста метров ограждения строящегося детского сада. Несмотря на это, автолюбители продолжали парковаться возле опасного забора.
В результате, столб ограждения забора рухнул сегодня на припаркованный рядом автомобиль "Форд" с воронежским номером.
В результате, столб ограждения забора рухнул сегодня на припаркованный рядом автомобиль "Форд" с воронежским номером.
BLOOD_JO
голубому жо
Дрищ
BLOOD_JO