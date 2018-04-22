Происшествия

сегодня, 12:12

Забор в Липецке упал на машину с воронежским номером

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#ветер
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Забор в Липецке упал на машину с воронежским номером

Ветер продолжает приносить проблемы

Как сообщал GOROD48, вчера в Липецке, в микрорайоне "Елецкий" ветер повалил более ста метров ограждения строящегося детского сада. Несмотря на это, автолюбители продолжали парковаться возле опасного забора.

В результате, столб ограждения забора рухнул сегодня на припаркованный рядом автомобиль "Форд" с воронежским номером.


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#ветер
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Комментарии (4)

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BLOOD_JO

4 минуты назад
голубому жо, Почему я голубой? Ты та неадекватная шкура?
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голубому жо

40 минут назад
BLOOD_JO, голубой жо * значит
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Дрищ

43 минуты назад
BLOOD_JO, Дрищ никогда не признается, что он дрищ
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BLOOD_JO

сегодня, 12:22
Я в магазин ходил недавно, меня чуть не сдуло, хотя я не дрищ.
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