Ветер обесточил улицу на Соколе

Света на улице Газина нет с вечера 21 апреля

Вчера вечером сучья деревьев поваленные ветром оборвали провода линии электропередачи на улице Газина.



По всей улице отключен свет.



Сейчас аварийная бригада устраняет последствия урагана.



Накануне ГУ МЧС по Липецкой области оповестило граждан о надвигающихся неблагоприятных погодных условиях. С сохранением в течение 22 апреля ожидается усиление юго-западного ветра, порывы которого могут достигать 14-19 м/с.

