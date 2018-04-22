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В Литве эстонец подрался с украинцем из-за спора о России

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#Литва #Россия #Эстония #Украина
В Литве эстонец подрался с украинцем из-за спора о России

Мужчины обсуждали отношения Украины и России, их мнения по данному вопросу не совпали. В результате словесная перепалка переросла в драку на улице. Схватка закончилась тем, что эстонец повалил украинца на землю и начал его избивать.

Словесная перепалка между мужчинами разгорелась в баре в центре города. Выйдя на улицу, житель Эстонии затеял драку, - передает Спутник Литва.

В Каунасе пьяный житель Эстонии и житель Украины подрались после спора о российско-украинских отношениях, - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Литвы.

Конфликт произошел в одном из баров в центре города в ночь с понедельника на вторник. Мужчины обсуждали действия Украины и отношения страны с Россией. Мнения иностранцев разошлись, и начавшаяся в баре словесная перепалка переросла в драку на улице.

После того как мужчины вышли из бара, эстонец бросился на украинца, повалил того на землю и стал пинать.

Жителя Украины доставили в больницу, выяснилось, что он получил легкие травмы.

Эстонец признал вину и заявил, что сожалеет о произошедшем. Украинец заявил, что не имеет к нападавшему претензий и попросил прекратить досудебное расследование.

По словам пострадавшего, он приехал в Литву несколько дней назад, планировал жить и работать здесь, но после случившегося хочет вернуться на родину.
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#Литва #Россия #Эстония #Украина

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