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В Литве эстонец подрался с украинцем из-за спора о России
Мужчины обсуждали отношения Украины и России, их мнения по данному вопросу не совпали. В результате словесная перепалка переросла в драку на улице. Схватка закончилась тем, что эстонец повалил украинца на землю и начал его избивать.
В Каунасе пьяный житель Эстонии и житель Украины подрались после спора о российско-украинских отношениях, - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Литвы.
Конфликт произошел в одном из баров в центре города в ночь с понедельника на вторник. Мужчины обсуждали действия Украины и отношения страны с Россией. Мнения иностранцев разошлись, и начавшаяся в баре словесная перепалка переросла в драку на улице.
После того как мужчины вышли из бара, эстонец бросился на украинца, повалил того на землю и стал пинать.
Жителя Украины доставили в больницу, выяснилось, что он получил легкие травмы.
Эстонец признал вину и заявил, что сожалеет о произошедшем. Украинец заявил, что не имеет к нападавшему претензий и попросил прекратить досудебное расследование.
По словам пострадавшего, он приехал в Литву несколько дней назад, планировал жить и работать здесь, но после случившегося хочет вернуться на родину.