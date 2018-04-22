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Умер американский актер Верн Тройер

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#Умер Верн Тройер
Умер американский актер Верн Тройер

Американский актер Верн Тройер, сыгравший клона Доктора Зло из фильмов о спецагенте Остине Пауэрсе скончался у себя дома в возрасте 49 лет. О смерти сообщается на странице актера в фейсбуке.

Американский актёр Верн Тройер, сыгравший в фильмах о юном волшебнике Гарри Поттере и секретном агенте Остине Пауэрсе, скончался в возрасте 49 лет. Отмечается, что он умер в больнице, где находился c начала апреля.

Информация подтверждается в заявлении семьи Тройера, которое было опубликовано на странице актёра в Instagram.

Тройер запомнился зрителям ролями в фильме «Гарри Поттер и философский камень» и двух комедийных кинокартинах о британском агенте Остине Пауэрсе, - пишет RT.
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#Умер Верн Тройер

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