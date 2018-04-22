Умер американский актер Верн Тройер

Американский актер Верн Тройер, сыгравший клона Доктора Зло из фильмов о спецагенте Остине Пауэрсе скончался у себя дома в возрасте 49 лет. О смерти сообщается на странице актера в фейсбуке.





Информация подтверждается в заявлении семьи Тройера, которое было опубликовано на странице актёра в Instagram.



Тройер запомнился зрителям ролями в фильме «Гарри Поттер и философский камень» и двух комедийных кинокартинах о британском агенте Остине Пауэрсе, - пишет Американский актёр Верн Тройер, сыгравший в фильмах о юном волшебнике Гарри Поттере и секретном агенте Остине Пауэрсе, скончался в возрасте 49 лет. Отмечается, что он умер в больнице, где находился c начала апреля.Информация подтверждается в заявлении семьи Тройера, которое было опубликовано на странице актёра в Instagram.Тройер запомнился зрителям ролями в фильме «Гарри Поттер и философский камень» и двух комедийных кинокартинах о британском агенте Остине Пауэрсе, - пишет RT