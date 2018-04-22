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Умер американский актер Верн Тройер
Американский актер Верн Тройер, сыгравший клона Доктора Зло из фильмов о спецагенте Остине Пауэрсе скончался у себя дома в возрасте 49 лет. О смерти сообщается на странице актера в фейсбуке.
Информация подтверждается в заявлении семьи Тройера, которое было опубликовано на странице актёра в Instagram.
Тройер запомнился зрителям ролями в фильме «Гарри Поттер и философский камень» и двух комедийных кинокартинах о британском агенте Остине Пауэрсе, - пишет RT.